Com mais três confirmações, Vassouras tem agora cinco casos positivos para Covid-19

Matéria publicada em 25 de abril de 2020, 11:42 horas

Vassouras – Última cidade da região a ter casos confirmados de pessoas contaminadas por coronavírus, Vassouras chegou a cinco pacientes confirmados com a Covid-19. De acordo com dados da prefeitura local, chegaram os resultados de mais oito testes feitos com suspeitos de terem a doença, sendo que três foram confirmados.

Vassouras ainda tem 63 casos suspeitos aguardando exames e 79 descartados.