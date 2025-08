Começa hoje o Arraiá da Cidade, em Angra dos Reis

Angra dos Reis – O Arraiá da Cidade, que acontece no Cais de Santa Luzia, começa nesta sexta-feira (1º) e vai até domingo (3) em Angra dos Reis. Com diversas atrações culturais, apresentações de grupos de quadrilhas juninhas, praça de alimentação com comidas típicas e uma série de atividades, o evento conta ainda com shows de artistas como Frank Aguiar e as bandas Bicho de Pé e Rastapé, além de Alan Forró Estilizado e Ramon Mendes.

Os grupos de quadrilha, representados pela Associação de Quadrilhas Juninas (Acquajar) e pela Liga Independente de Quadrilhas Juninas (Liquajar), vão competir entre si. Os três primeiros colocados receberão troféus e o reconhecimento do público. As quadrilhas contam com o incentivo da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, com apoio viabilizado por meio de chamamento público.

“Quero ressaltar a importância das quadrilhas juninas e o papel que elas desempenham em nossa sociedade. As quadrilhas são mais do que uma simples dança; elas são uma celebração das nossas tradições, das nossas raízes e da nossa identidade cultural. Fomentar essa manifestação popular é essencial para preservar a riqueza da cultura e, ao mesmo tempo, proporcionar uma opção de lazer saudável e divertida para todos os cidadão”, enfatizou a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano.

As apresentações das danças juninas começam diariamente às 19h, com aproximadamente sete grupos por dia. Os shows acontecem depois dos grupos de quadrilhas.

Confira a programação completa do Arraiá da Cidade

Sexta-feira (1º)

19h – Espiguinha

19h30 – Balança Mas Não Cai

20h – Nova Geração

20h30 – Zé Piri

21h30 – Espigão

22h30 – Aconchego da Ciça

Logo após: Shows com Alan Forró Estilizado e Bicho de Pé

Sábado (2)

19h – Renascer

19h50 – Arrastapé

20h40 – Cumpadre Nequinho

21h30 – Dona Junina

22h20 – Zé do Brejo

Logo após: Shows com Sandro Santos e Rastapé

Domingo (3)

19h – Academia Junina

19h50 – Escorrega Show

20h40 – Dito Peres

21h30 – Juniarte

22h20 – Zé Buscapé

Após – Zé Raimundinho

Logo após: Shows com Ramon Mendes e Frank Aguiar