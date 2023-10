Comércio da região terá quatro mil vagas para vendas de fim de ano

Sul Fluminense – O Natal é uma das datas mais importantes para o comércio, que já está de olho no aumento das vendas para as festas de fim de ano, que devem abrir mais de 4 mil vagas de emprego temporário no Sul Fluminense. É o que prevê um levantamento feito pelo DIÁRIO DO VALE junto às Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDL) e Associações Comerciais da região. Para quem busca uma oportunidade de emprego, esta pode ser uma grande chance de ingressar no mercado de trabalho.

De acordo com o presidente da Associação Comercial de Volta Redonda (Aciap-VR), Maycon Abrantes, a cidade é líder em contratação de mão-de-obra na região – que, por sua vez, é líder no Estado. Neste final de ano, segundo ele, as vendas do comércio estarão aquecidas, principalmente devido às campanhas de restabelecimento de crédito que o Governo Federal tem realizado e às recentes contratações pelo setor industrial. Com isso, avalia, o comércio entende que as pessoas estarão com dinheiro e empregadas. A expectativa é que as vendas aumentem em 10% na cidade, e a contratação seja de 20% a mais de trabalhadores para o comércio em relação ao ano de 2022. Para preencher uma dessas vagas, Maycon Abrantes reforça que as pessoas devem se qualificar.

“Solicitamos às pessoas que buscam por uma vaga de trabalho que busquem qualificação profissional, ensino médio completo e que tenham algum curso de capacitação, ou treinamento no setor de comércio – em atendimento ao cliente, que é um grande diferencial. Todo meio empresarial busca que os novos contratados tenham um relacionamento interpessoal com o cliente”, destaca.

Ele ressalta que o mercado está com dificuldades para encontrar mão-de-obra qualificada e, por este motivo, a Aciap-VR também tem promovido cursos de capacitação e de atendimento aos clientes para funcionários das empresas associadas à instituição. O objetivo é justamente prepara-los para as vendas de final de ano.

Veja o vídeo

“Duas grandes redes de supermercado da cidade vão abrir 500 novas vagas. Os setores de varejo, vestuário, hotelaria, bares e restaurantes irão acompanhar essa tendência, porém, o mercado tem carência de mão-de-obra qualificada. Então, quanto mais o profissional se qualificar mais chances ele tem de se recolocar no mercado”, disse Maycon.

Dicas para conquistar uma vaga de emprego

Segundo a especialista em carreiras Renata Alarcão, a primeira dica para um profissional que deseja se candidatar a uma vaga de trabalho é prestar muita atenção na hora de elaborar um currículo. “As empresas têm recebido muitos currículos com endereços e telefones errados ou desatualizados. Atualmente, o primeiro contato da empresa com o candidato tem sido realizado pelo WhatsApp, por isso é importante prestar muita atenção aos números de telefone fornecidos e endereços” destaca a especialista.

Segundo ela, a elaboração de um bom currículo deve conter dados fundamentais sobre as experiências acadêmicas e técnicas do profissional, os cursos realizados com as datas de início e conclusão, assim como as experiências profissionais com o ano da contratação e do desligamento da empresa, especificando um pouco sobre as funções já executadas. Não é necessária a assinatura e nem colocar foto no currículo.

Na hora da entrevista, a dica é prestar atenção na escolha da roupa: busque um visual mais sóbrio e corporativo, evitando roupas muito decotadas, despojadas demais – como calças rasgadas –, e evitar bonés e adereços exagerados. “O candidato deve, ainda, manter o foco nas perguntas, ter objetividade na resposta, não mentir em hipótese alguma e, se não sabe, que seja sincero e diga que não sabe. Deve acreditar no seu potencial e ir em frente, porque vaga tem para todos”, ressaltou.

Segundo Renata Alarcão, um dos problemas que podem afetar quem está procurando emprego é a falta de foco.“Quem procura emprego tem que pensar assim: aonde eu quero e o que eu quero. Não é sair distribuindo currículos para todos os lados. Por exemplo, se você tem afinidade com a vendas de roupa, tem que procurar esse tipo de segmento; se tem aptidão para venda de materiais de construção, procure esse tipo de vaga. Não estamos mais na era da panfletagem do currículo, tem que segmentar e preparar o currículo de acordo com a vaga desejada”, diz, acrescentando que os interessados podem e devem aproveitar suas redes de contato para buscar uma vaga.

Para isso, os candidatos devem ficar atentos sempre às redes sociais Facebook, Instagram e Linkedin, pois existem muitas páginas de compartilhamento de postos de empregos que as empresas utilizam para divulgar os e-mails para onde devem ser enviados os currículos. A especialista alerta que só se deve enviar o documento se ele estiver de acordo com o perfil exigido para a vaga.

Outro local citado por ela é o Sistema Nacional de Emprego (SINE), do Governo Federal, que tem postos em todos os municípios do país. Os currículos também podem ser cadastrados por meio do site www.sine.com.br.

Para se manter no emprego após a contratação

André Luís é vendedor em uma loja de cama, mesa e banho de Barra Mansa. Ele conquistou uma vaga temporária no fim do ano de 2002, foi efetivado e já está completando um ano na empresa. André aconselha a quem busca por uma vaga para este ano: “Se dedique ao trabalho, porque a efetivação é possível”.

A especialista Renata Alarcão explica que, depois que já se está trabalhando, a empresa passa a avaliar as competências comportamentais do profissional. “Essa geração mais nova tem uma urgência muito grande em ser aproveitado, em dar ideias, mas as coisas têm um tempo para acontecer no mercado de trabalho. Ter paciência, mostrar comprometimento, boa vontade, entender as regras da empresa, se adaptar a essas regras, mostrar proatividade e iniciativa são os segredos para manter o emprego”, finalizou.