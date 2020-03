Compod alerta jovens e adolescentes sobre riscos do uso abusivo de drogas

Matéria publicada em 1 de março de 2020, 08:19 horas

Consumo excessivo de bebidas álcool preocupa pais que têm filhos adolescentes

Barra Mansa- Em Barra Mansa, com o objetivo de prevenir que adolescentes e jovens consumam bebidas alcoólicas e outras drogas, a Compod (Coordenadoria Municipal de Políticas Sobre Drogas) vem realizando um trabalho intensivo junto ao público alvo. O foco é informar sobre os riscos que o uso de tais substâncias carrega para a saúde física e mental. Atualmente, cerca de 200 jovens estão cadastrados e recebendo ajuda do programa.

– O Carnaval é um período que preocupa em relação ao consumo excessivo de álcool e drogas, mas nosso trabalho de prevenção é realizado com os jovens e adolescentes o ano inteiro. Principalmente, nesse período de retorno às aulas.

O município já vem promovendo esse trabalho ao longo dos meses e hoje, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, por meio do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi Estação Mental), realiza serviços de acompanhamento para crianças e adolescentes que possuem problemas com alcoolismo e drogas no município – explicou o coordenador da Compod, César Thomé.

A manicure Raquel de Oliveira Duque, de 42 anos, tem duas filhas adolescentes – 15 e 17 anos – e sabe da importância de se prevenir o uso abusivo de álcool. No ano passado, durante o Carnaval, ela foi surpreendida com a ligação de um hospital onde uma das filhas estava em observação, após ter entrado em “coma alcoólico” durante o desfile de um bloco. Segundo ela, que sempre confiou na menina, depois desse dia foi preciso um trabalho envolvendo toda família, para que o problema não voltasse a se repetir em outras ocasiões de festas.

– Nós, que somos pais, não temos a noção de como é fácil para nossos filhos terem acesso a bebidas e até drogas e, por isso, depois desse problema com a minha filha eu comecei a ficar muito atenta. Ela teve o “coma” no Carnaval, sendo que eu nem imaginava que ela bebia. Mas, depois, ao investigar, descobri que elas, as amigas e os amigos já bebiam há mais tempo, nas festinhas de aniversário e inclusive na saída da escola. Eu, meu marido e os avós conversamos muito com as duas, falamos do constrangimento que passamos com aquela situação, sobre os riscos para a saúde que o excesso de álcool pode provocar e, desde então, estão monitorando muito as saídas delas – contou a manicure.

Volta às aulas

Com relação ao período de volta às aulas, quando é comum a aglomeração de adolescente nas proximidades das escolas para o consumo de álcool e drogas, o coordenador da Compod explicou que desde 2017 o foco do trabalho da coordenadoria, com base na proposta da Secretaria de Educação, é tentar combater essa prática com palestras nas unidades escolares e contar com o apoio da Ronda Escolar, que neste ano tem disponível uma viatura da Guarda Municipal e uma da Polícia Militar.

– no início das aulas o nosso foco principal é chegar nos grupos de jovens e adolescentes que se formam nas redes sociais e trabalhar a prevenção. E isso vale para todas as unidades escolares, sejam elas grandes ou pequenas, na área central ou nos bairros e distritos. O que temos percebido é que as drogas e o álcool estão em todo lugar e, prova disso, é que no ano passado atendemos uma escola de um distrito, na área rural, onde encontramos uma professora desesperada porque um aluno havia feito um grande escândalo na escola, estando sob efeito de álcool ou droga. Infelizmente, o uso dessas substâncias está em todo lugar – relatou o coordenador.

Parceria ajuda no trabalho em Barra Mansa

Ainda segundo Thomé, sem sempre a prevenção ao uso de drogas e álcool junto ao público adolescente se resume em falar que as bebidas e a maconha fazem mal, mas em tentar mostrar para esses jovens, por exemplo, casos de superação, de pessoas que deram a volta por cima, que passaram por dificuldades e, nem por isso, se renderam a essas substâncias.

– Pensando nisso, fizemos a parceria com uma Ong de portadores de necessidades especiais, que estarão nos auxiliando nas palestras e mostrando a eles seus exemplos de superação. Nós chegamos a conclusão que aumentou o consumo de drogas e álcool entre adolescentes, no município, justamente porque trabalhamos em rede, com Ongs.

Também tivemos essa constatação pela fiscalização em praças, porta das escolas, por meio de relato de pais e pelo numero de casos registrados no CAPSii – destacou o coordenador, ao ressaltar que o número de apreensões de drogas pela Ronda Escolar também sinalizou esse aumento.

De acordo com Thomé, ainda que a coordenadoria reconheça a importância do apoio das forças de segurança, no trabalho de prevenção, o trabalho das equipes também inclui a preocupação com os pais desses jovens, que segundo ele têm importância fundamental para recuperação dos usuários.

– Nós temos enfatizado sempre que precisamos da família para nos ajudar. Os pais precisam ser chamados as suas responsabilidades e nós estamos criando estratégias para trazer esses pais para abrirmos os olhos deles. Uma recente pesquisa apontou que hoje, uma familiar levar até oito anos e oito meses para descobrir que um membro é usuários de drogas e nossa proposta é ajudar esses pais a perceberem isso o quanto antes, para que possam ajudar seus filhos – ressaltou o coordenador.

De acordo com Thomé, o programa de atendimento a menores usuários de drogas e álcool oferece acompanhamento psicológico e fortalece essa participação familiar no tratamento.

– O CAPSi é um mecanismo que dá atenção especial para os adolescentes. Vimos em uma pesquisa o aumento demasiado do consumo de álcool e drogas entre menores de idade. Nós temos jovens que precisam de um suporte e o nosso programa oferece acompanhamento psicológico, assim como ajuda a família da criança também. O sucesso desse projeto é conseguir atender os jovens e contar com a colaboração da família – disse o coordenador.

Para entrar em contato com o CAPSi, pais ou responsáveis devem ligar para o telefone (24) 3323-6077 ou ir até a recepção do centro, que fica localizado na Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, nº 337, no bairro Estamparia,. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, de 8h às 11h e de 13h às 17h.

Adolescentes têm preferência por bebidas ‘fortes’

Corote, Catuaba Selvagem, vinho, Vodka e Skol Beats, todas essas bebidas possuem alto teor alcoólico, são as preferidas dos jovens e adolescentes, conforme eles mesmos afirmam. E as mais procuradas em épocas de festas, de acordo com o proprietário de uma distribuidora de bebidas.

De acordo com o comerciante Alexandre de Almeida, na semana que antecedeu o Carnaval, foi surpreendente a alta na procura pelas “bebidas fortes”.

– Eu não vendo para menores, até porque sei que é proibido por lei. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem amigos de adolescentes, maiores, que vêm e compram para beberem juntos. A bebida preferida dos jovens, no momento, é o Corote, que é drink colorido e docinho feito à base de vodca e essência de frutas. Tem que ter moderação, porque a vodka é uma bebida muito forte e pode causar embriaguez rápido – disse o comerciante, ao ressaltar que a Catuaba Selvagem também faz sucesso entre o público jovem.