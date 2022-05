Compod ministra palestra sobre dependência química a metalúrgicos de Barra Mansa

Matéria publicada em 13 de maio de 2022, 17:05 horas

Atividade aconteceu no Ilha Clube, no bairro Ano Bom, durante Sipat de empresa

Barra Mansa- A Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas (Compod), da Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa, participou nesta sexta-feira, 13, da 20ª edição da Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho), da Metalúrgica Vulcano. Cerca de 300 pessoas estiveram presentes na palestra ministrada pelo coordenador da Compod, César Thomé.

“Abordei o tema ‘Dependência química e o grande aumento de casos de alcoolismo durante a pandemia’, pois isso tem sido um problema recorrente nesse tempo. Muitas escolas, e empresas têm nos procurado para realizar parcerias, ajuda e direcionamento”, explicou César Thomé.

A responsável pelo setor de Recursos Humanos da empresa e coordenadora da Sipat, Samara Louback, falou sobre a importância do evento. “É de suma importância, não apenas pela conscientização, mas para incluir e fazer com que todos os funcionários se sintam acolhidos pela empresa. Esse evento tem um ar mais descontraído, o que ajuda no entendimento das propostas e ações”.

Presente no evento através de convite do coordenador da Compod, a advogada especialista em direito previdenciário, Carolina Mayrink, disse que os funcionários precisam se conscientizar que a dependência química é uma doença.

“Quero parabenizar a empresa pela iniciativa e a Compod pelo convite. Que mais empresas tenham a visão da importância do tema”, ressaltou.

A palestra também visou indicar aos indivíduos que se encontrem em dependência química a procurarem a Compod. O contato pode ser feito através do telefone: (24) 999076512 (WhatsApp).