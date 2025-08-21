quinta-feira, 21 agosto 2025
Concessionária investe R$ 570 milhões e amplia saneamento no Estado do Rio

Obras já beneficiam milhares de moradores e fortalecem meio ambiente

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

Estado do Rio – A Rio+Saneamento, concessionária de água e esgoto que atua em 18 municípios do estado do Rio de Janeiro, completou três anos de operação neste mês. Com foco na universalização dos serviços, a empresa investiu mais de R$ 570 milhões para ampliar o acesso ao saneamento básico, promovendo saúde, dignidade e qualidade de vida à população atendida. Entre os destaques estão a geração de empregos, o incentivo ao desenvolvimento local e ações voltadas à preservação ambiental.

A empresa instalou mais de 320 km de novas tubulações de água e esgoto, aumentando a cobertura dos serviços nos municípios. Só na capital, foram implantados quase 190 km de redes de água em bairros da Zona Oeste, como Realengo, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba. Em Seropédica, a implantação de uma adutora de 8 km garantiu abastecimento para o distrito industrial. Em Itaguaí, mais de 30 km de redes de água beneficiaram bairros como Teixeiras, Ibirapitanga, Amendoeiras e Coroa Grande.

No Centro-Sul Fluminense, as Estações de Tratamento de Água (ETAs) de Piraí, Vassouras, Pinheiral e Rio Claro foram revitalizadas. Em Pinheiral, 7 km de novas redes de água foram instaladas no bairro Morro do Cruzeiro, com recuperação de reservatório de até um milhão de litros. Em Rio das Ostras, a concessionária ampliou sistemas produtores, construiu uma adutora de 12 km e implantou 14 km de redes de distribuição. Já em Carmo, foram instalados 12 km de redes de água e dois sistemas de bombeamento.

Avanços no tratamento de esgoto
Mais de 25 km de redes de esgoto foram incorporadas, com reativação de infraestruturas em Vassouras, Pinheiral, Paracambi, São Fidélis e Carapebus. As unidades aumentaram a capacidade de tratamento em 5,8 mil m³/dia, equivalente a três piscinas olímpicas. Até 2028, Rio das Ostras receberá R$ 150 milhões em ampliação e modernização do sistema de esgoto.

Segundo Leonardo Righetto, presidente da Rio+Saneamento, “Ter acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário é um direito humano que impacta positivamente a saúde da população, promove inclusão e garante desenvolvimento urbano e proteção ambiental. Vamos continuar trilhando os próximos anos com a mesma determinação e responsabilidade que nos trouxeram até aqui.”

Sustentabilidade e energia limpa
A empresa utiliza energia 100% renovável e reaproveitou mais de 500 toneladas de resíduos das ETAs e ETEs. Em Rio das Ostras, o lodo da ETA Rio Dourado é transformado em cerâmica, reduzindo o descarte em aterros. O programa Trata Óleo já recolheu mais de 800 litros de óleo de cozinha, evitando a contaminação de 20 milhões de litros de água.

Sobre a Rio+Saneamento
A concessionária é parte do Grupo Águas do Brasil, com mais de 25 anos de experiência no setor, e iniciou operações em 1º de agosto de 2022. O compromisso é investir R$ 4 bilhões ao longo dos 35 anos de concessão, atendendo 2,6 milhões de pessoas com foco na preservação ambiental e desenvolvimento sustentável.

 

 

 

