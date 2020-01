Conclusão das obras da Praça do Cabral é entregue à população de Resende

Matéria publicada em 15 de janeiro de 2020, 17:26 horas

Resende- A prefeitura entrega nesta sexta-feira (17), às 18h30, a conclusão das obras da Praça do Cabral, que fica Rua Major Leopoldo Gomes de Oliveira, próxima a Creche Municipal Favo de Mel, e irá beneficiar também os moradores do Paraíso. Os trabalhos transformaram uma área de 1.400 metros quadrados, que estava abandonada e foi totalmente recuperada, inclusive com a chegada de novos equipamentos.

A praça recebeu a implantação do novo piso com blocos intertravados, alambrados com novas telas, parque infantil, academia da Melhor Idade, quiosque com mesas e bancos.

Além disso, o local ganhou iluminação com lâmpadas de LED, com objetivo de garantir maior o conforto e segurança dos moradores que vão frequentar o local também à noite. A prefeitura também se preocupou em observar no projeto a questão da acessibilidade, respeitada nas obras que serão entregues nesta sexta.

As obras fazem parte do programa “Revitaliza Resende”, que ao longo dos últimos três anos vem transformando para melhor a realidade dos espaços públicos utilizados pela população. Além da Praça do Cabral, o programa Revitaliza Resende está atuando em diversos outros espaços, como a construção da praça PEC, na recuperação do Parque Saúde, do Horto do Paraíso e da área de lazer do Jardim Beira Rio.

O mesmo programa também está em andamento em outros setores da administração, como em unidades de Saúde e da Educação, por exemplo.

– Ainda faltam bairros e muitos locais ainda precisam ser contemplados, mas com trabalho, dedicação e paciência, a prefeitura está conseguindo entregar espaços de qualidade para a população de Resende – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.