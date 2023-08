Conselho de Cultura de Barra Mansa realiza Fórum e Conferência Municipal de Cultura 2023

Barra Mansa – O Conselho Municipal de Cultura (CMCBM) realizou no sábado (26), o Fórum e a Conferência Municipal de Cultura, no Parque Natural Municipal de Saudade, na parte da manhã e da tarde, respectivamente. Cada evento teve uma dinâmica e uma finalidade diferente, conforme previsto no Sistema Municipal de Cultura. Segundo a prefeitura, o tema esse ano foi “Democracia e direito a cultura” e contou com cerca de 100 pessoas presentes.

O Fórum Municipal de Cultura é uma das principais instâncias de participação popular nas políticas culturais e foi consagrado pelo Sistema Municipal de Cultura, da lei 4.602/2016. Trata-se da reunião anual para analisar as políticas públicas, atualizar o Calendário Cultural para o ano de 2024, mas principalmente para eleger os membros da Sociedade Civil para o Conselho Municipal de Cultura.

Já a Conferência Municipal de Cultura, que foi conduzida pelo presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, acontece a cada quatro anos e os objetivos principais são analisar o cumprimento das metas do Plano Municipal de Cultura (PMC), eleger delegados para a conferência estadual, responsáveis por representar Barra Mansa e fortalecer a luta pela construção de políticas culturais cada vez mais abrangentes e democráticas em esfera estadual e propor ajustes no PPA da cultura.

No Fórum, foram eleitos os conselheiros e seus devidos suplentes para os seguintes cargos vacantes: Arte educador, Agente e produtor cultural: Rodrigo Raó – titular e Priscila Dutra – suplente; Artes visuais: Emanuel Amanik – titular e Lúcia Helena Alves de Oliveira – suplente; Áudio Visual: Brenda Nury – titular e Maicon Douglas – suplente; Capoeira: Dayse Clara – suplente; Cultura Afro: Silvana Maria – titular e Rosana Domício – suplente; Dança: Leo Lima – titular e José Francisco de Paula – suplente; Hip Hop: Iago Bullos – titular e Thiago da Silva – suplente; Música: Márcia Diolinda – titular e Júlio César Amorim da Costa – suplente; Patrimônio Cultural: Augusto César Andrade – titular e Luana Domício dos Santos – suplente.

Já na Conferência foram eleitos os delegados, também com seus respectivos suplentes, sendo eles: Silvana Carvalho, Augusto Hernandes Junior, Augusto Cesar Lumumba ( titulares) e Tom Teixeira, Ricardinho e Chiquilim (suplentes). Os delegados eleitos pelo poder público foram Aline Mara e Marcelo Bravo (titulares) e Tico Balanço e Marcus Vinicius Werneck (suplentes), respectivamente.

Ambos os eventos são os mais importantes acontecimentos de controle social e participação popular na construção, execução e monitoramento das políticas públicas para a cultura na cidade.

A delegada eleita, Silvana Maria Almeida de Carvalho, deu a sua visão sobre os eventos e agradeceu: “Como a delegada mais votada da sociedade civil, para representar a cultura do município de Barra Mansa, eu gostaria de destacar o quanto é importante a organização e mobilização. As falas, encaminhamentos e sugestões de todos foram valorizados. Quando o Governo e a Sociedade Civil caminham juntos a população é quem recebe os resultados. Desta forma a cultura de Barra Mansa segue avançando. Gratidão a todos que de alguma forma contribuíram para o sucesso do dia de hoje”, disse a delegada eleita.

A conselheira eleita do audiovisual, Brenda Nury, reforçou que a representatividade da sua eleição é muito importante: “A eleição foi realizada muito democraticamente e de uma maneira muito diversa. O fato de eu ser mulher e ter sido eleita para um setor dominado por homens, para representar tecnicamente, é muito significativo”, frisou.

O presidente do Conselho de Cultura, Augusto Hernandez, falou sobre a importância de ambos os eventos: “Eles proporcionaram momentos de diálogo, oitiva e decisão da sociedade civil, indispensáveis para a construção de políticas culturais, de modo horizontal entre poder público e civil e cada vez mais democrático, em conformidade com todo o sistema municipal e nacional. Vejo em ocasiões como estas excelentes oportunidades de aprimoramento de conhecimentos”, revelou.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, falou um pouco sobre o evento e sua importância e deu destaque para a participação da população: “O maior destaque é a participação popular, porque ambos os eventos são instrumentos dela na construção e garantia da aplicação das políticas públicas de cultura. O evento foi importante pois foi democrático, transparente e legítimo, dando espaço para todos falarem e exporem suas ideias”, concluiu. Bravo ainda destacou que novas sessões da conferência estão previstas para que os grupos de trabalho possam ter mais tempo para elaborar as metas do plano municipal de cultura de forma madura e consistente.