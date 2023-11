Construção do Acesso Leste garante expansão e mobilidade

Porto Real – O novo Acesso Leste, da Via Dutra, foi inaugurado no mês passado pelo governador Cláudio Castro, em visita a Porto Real. “Em Porto Real temos uma grande parceria com a prefeitura. Nosso governo está trazendo investimentos históricos, aguardados há muitos anos, e que estão mudando para melhor a vida dos cidadãos fluminenses – afirmou o governador, que acompanhou a assinatura da ordem de serviço das obras ao lado do prefeito Alexandre Serfiotis.

O acesso fica no bairro Freitas Soares e a obra foi executada pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP), com investimento de R$ 1,6 milhão. O objetivo é aliviar o fluxo de veículos na entrada e na saída da cidade e encurtar a distância até a Via Dutra, melhorando a logística para as empresas do cluster. Foi realizado asfaltamento, paisagismo e construção de novo pórtico local.

O Acesso Leste também vai viabilizar as instalações da futura rodoviária municipal e do Mercado do Produtor, projetos da prefeitura. O terminal, que será entregue em um ano, está orçado em R$ 1,8 milhão. O contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal (CEF) foi agilizado graças a negociações intermediadas pelo Governo do Estado.

REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL

Estão avançadas as obras da reforma do Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis, que vão dobrar a capacidade de atendimento da unidade. O Governo do Estado do Rio investiu R$ 20 milhões na reforma, por meio do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS (PAHI). Com as intervenções, a unidade que atualmente atende somente como pronto-socorro, mudará de perfil.

A unidade vai ampliar para 35 o número de leitos para o CTI adulto, a UTI neonatal, o berçário e a clínica médica. O hospital também contará com 35 novos equipamentos, entre eles, aparelhos de raios-x, de ultrassonografia e respiradores. A previsão de término da ampliação é março do ano que vem.