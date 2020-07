Consultas ambulatoriais são retomadas em Valença

Matéria publicada em 29 de julho de 2020, 20:26 horas

Valença– As consultas ambulatoriais foram retornaram na terça-feira, dia 28, após quatro meses de interrupção devido a pandemia. Em uma parceria entre a Prefeitura de Valença e a direção da Fundação Educacional, mantenedora do Hospital Escola, foi erguida na quadra do Ciep do bairro de Fátima uma estrutura com 62 consultórios, para que seja feita, de maneira provisória, a retomada do atendimento à população.

Em meio à pandemia do novo coronavírus, as consultas foram interrompidas e com a paralisação das aulas, o local foi escolhido por ser considerado, amplo, arejado e sem custos com despejas de aluguel. De acordo com Thiago José, diretor geral do Hospital Escola, a estrutura foi planejada juntamente com equipes da prefeitura, para atender exclusivamente as consultas ambulatoriais. Para receber atendimento, os pacientes devem ser encaminhados através da Central Reguladora.

– É importante destacar que estrutura montada não é para os pacientes com sintomas de Covid-19. Pacientes com sintomas da doença devem seguir para o Centro de Triagem do Hospital Escola. No Ciep, teremos atendimento de praticamente todas as especialidades, com horário marcado, sem aglomeração e seguindo os protocolos sanitários. Ao chegar no local, o paciente terá sua temperatura aferida, responderá a um questionário sobre seu estado de saúde atual e logo será encaminhado para uma das salas de atendimento. Faremos um período de adaptação neste início e após 15 dias, utilizaremos 100% da capacidade planejada – explicou Thiago José.

Segundo o diretor de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria, Guilherme Amaral, a prioridade nessa retomada do serviço é para pacientes que já haviam solicitado o pedido de consultas antes do período de pandemia, avaliando os casos mais graves. Já novos pedidos de consultas, devem ser realizados através do posto de saúde mais próximo e aguardar o retorno da Central Reguladora, informando o dia e o horário agendado.

– Os profissionais de cada unidade de saúde estão realizando uma triagem, dentro dos pedidos que já constavam no sistema de regulação do ministério da saúde, para identificar as necessidades neste momento, as emergências e finalizar o reagendamento. É importante ressaltar que não teremos um atendimento na sua totalidade, como o anterior da pandemia, para não haver aglomeração. É uma retomada do atendimento e muito importante para nossos munícipes – disse Guilherme Amaral.