‘Consultório na Rua’ atua no combate à Covid-19 com população em situação de rua

Matéria publicada em 6 de Maio de 2020, 17:11 horas

Resende- Um abrigo provisório foi montado para atender possíveis casos de isolamento de pacientes infectados pelo vírus, oriundos das ruas e avaliados como quadros leves da doença, na Igreja Católica Cristo Ressuscitado, no bairro Vila Santa Cecília, na região do Grande Manejo. O abrigo temporário em saúde, que possui oito leitos, está disponível desde o dia 22 de abril deste ano, e, até agora, nenhuma das vagas foi ocupada pela inexistência de casos ocorridos nesta parcela da população já atendida.

O cronograma das atividades da equipe do programa e a organização do abrigo temporário em saúde são baseados tanto no Plano de Resposta de Emergência ao novo coronavírus (Covid-19) de Resende quanto na nota técnica “Manejo e prevenção ao Covid-19 no âmbito das equipes de Consultórios na Rua/Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), emitida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Atualmente, a equipe multiprofissional e itinerante do programa, que circula em pontos estratégicos da cidade em uma van institucional, é composta por assistente social, psicóloga, enfermeiro, técnico em enfermagem e agente sociocultural.

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, destacou como funciona a triagem para identificação das pessoas em situação de rua que se encontram com sintomas de síndromes gripais, incluindo o coronavírus.

– A equipe do ‘Consultório na Rua’ vem realizando a triagem em locais estratégicos do município, tal como na região central, visando identificar pessoas acometidas por síndromes gripais, bem como possíveis casos de coronavírus. As abordagens são realizadas de segunda a sexta-feira, no período de 8h às 17h. Quando a equipe identifica algum caso suspeito, o paciente é levado à Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima. A equipe do programa faz todo o acompanhamento durante a consulta médica. Se o caso for considerado leve pela avaliação médica, a pessoa em situação de rua será encaminhada ao acolhimento temporário na Igreja Católica Cristo Ressuscitado, na Vila Santa Cecília, onde deverá permanecer em quarentena por 14 dias. O abrigo provisório foi estruturado para atender todas as necessidades do paciente em isolamento social, com o provimento de equipamentos de proteção individual, insumos essenciais e materiais de higiene, além da adoção de medidas de distanciamento. O espaço cedido pela igreja embora esteja pronto para receber casos deste tipo, até o momento, não registrou nenhuma entrada. Já os sintomáticos respiratórios graves, que exigem a aplicação de protocolos de saúde por meio de serviços e estrutura especializada, são levados para o Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori, no bairro Jardim Jalisco, e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Cidade Alegria. Os quadros graves englobam complicações como insuficiência respiratória e pneumonia – explica.

Vale destacar que a equipe itinerante do ‘Consultório na Rua’ ainda segue com a distribuição de materiais de higiene (água, sabão e kit bucal, entre outros) e lanches nas abordagens diárias. Atualmente, o programa conta com aproximadamente 150 pessoas cadastradas em situação de rua, que recebem acompanhamento periódico. Além disso, a Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistente Social e Direitos Humanos, mantém os serviços de acolhimento institucional no Abrigo Noturno, situado na Rua Pedro Braile Neto, no Centro, nas imediações da Igreja Matriz. Neste momento de pandemia de coronavírus, em virtude das medidas restritivas de segurança, as vagas do Abrigo Noturno foram reduzidas de 28 para 25.