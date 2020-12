Cooperativas de resíduos da Voldac recebem o apoio da equipe ambiental do Mep

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2020, 09:32 horas

Equipe auxiliará cooperativas na reforma dos sanitários

Volta Redonda- Preocupados em solucionar os problemas apontados pelos cooperados em uma reunião realizada na terça-feira da semana passada, dia 22, o Mep(Movimento Ética na Política) se encontrou novamente no dia 29, terça-feira, na sede das cooperativas, localizada na avenida Nossa Senhora do Amparo, bairro Voldac.

Segundo Fernando Bonfatti, da Equipe Ambiental do Mep, e responsável por articular a reunião, participaram do encontro dois representantes da Folha Verde e da Cidade do Aço, e ainda dois representantes da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos de Economia Solidária do Médio Paraíba (InTECSOL/UFF), além de três representantes da equipe ambiental do Mep.

De acordo com Fernando, a reunião objetivou discutir a questão sanitária urgente para os trabalhadores(as) do local, que provocados pela última visita realizada na semana passada, via equipe ambiental do movimento, mobilizou toda a equipe ambiental do Mep para tomar algumas ações.

– Queremos junto com os trabalhadores do local oferecer concretamente uma doação pelo menos para reforma e adequação dos banheiros, de forma atender os dois grupos emergencialmente. Sabemos que há pessoas que já fizeram até projetos, e a ideia é definir com o grupo a melhor solução”, Explicou Fernando Bonfatti, responsável pela articulação da construção sanitária.

Depois de mais de uma hora de conversação, as representações das cooperativas dada a urgência dos sanitários, acordaram por reformar o banheiro e adequá-lo de forma a servir as pessoas das duas cooperativas. “Até que se faça um projeto maior para atender as duas, não podemos perder a oferta, aceitamos a reforma emergencial”, disse Teresinha de Jesus, presidenta da Cooperativa Cidade do Aço em concordância com Maria de Fátima, dirigente da Cooperativa Folha Verde.

Encaminhamentos

Os técnicos presentes avaliaram a necessidade de drenagem no terreno e desvio das águas pluviais, e na sequência elaborar o escopo de reforma, lembrando que não foi possível entrar nos banheiros pelo fato dos mesmos estarem alagados.

O representante da cooperativa Folha Verde, Euvado Santana, ficou responsável de até o início do ano, colocar uma retro escavadeira no local para drenar a água das chuvas. Já Fernando e Luciano Ribeiro, da equipe ambiental do Mep, ficaram responsáveis para definir o escopo da reforma e orçamento e a previsão do início das obras. Demétrio Luiz e a Agatha Folan, ambos da InTECSOL/UFF ajudarão na elaboração da ‘minuta do documento’ a ser assinado pelas partes envolvidas no processo solidário, antes do início das obras.