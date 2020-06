Coordenador do Creas explica como denunciar casos de violência contra idosos

Matéria publicada em 15 de junho de 2020, 15:49 horas

Barra Mansa- Para ajudar no combate à violência contra os idosos há canais de denúncias que facilitam a comunicação identificada ou anônima, através do Dique 100. O coordenador do Creas de Barra Mansa (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), Célio Carlos de Oliveira, explicou que as denúncias podem ser formalizadas por qualquer pessoa, além do canal direto do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, do Governo Federal; as denúncias podem ser feitas pelo 190 da Polícia Militar.

Ou ainda pelo telefone: (24) 3322-8796, da Vara do Idoso do Ministério Público; no Creas pelo telefone: (24) 3322-6534; ou diretamente na 90ª DP (Delegacia de Polícia Civil de Barra Mansa). As denúncias podem ser anônimas ou identificadas. O coordenador Célio Carlos de Oliveira comentou sobre os tipos de violência que os idosos podem sofrer dentro de casa.

– O Creas é um órgão subordinado à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do município e como tal, também atua na conscientização das famílias e mediação de conflitos envolvendo maus-tratos a idosos. A violência contra os idosos não se resume a agressões físicas. Ela pode ocorrer de várias formas. Os tipos mais comuns de violência incluem a física, como bater no idoso; a psicológica ou emocional, que faz o idoso sentir-se constrangido ou humilhado; a financeira, como no caso de familiares que utilizam os recursos dos idosos para si ou ainda usam o cartão bancário para empréstimos pessoais; a sexual; a patrimonial, que retira bens dos idosos. Em alguns casos chegam a tomar até o próprio quarto da pessoa. E por fim, a negligência, que retrata casos de abandono familiar, ou que impõem a responsabilidade sobre os cuidados com o idoso apenas a um filho – detalhou.

O fluxo de atendimento no Creas segue os seguintes procedimentos: O idoso em situação de violência física ou sexual é encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e os casos mais graves à Santa Casa. Se a vítima for do sexo feminino, o encaminhamento é direcionado ao Hospital da Mulher. Após o atendimento, é feito o registro de ocorrência na delegacia e na sequência, exame de corpo delito no IML de Volta Redonda.

Nos demais tipos de violência, o Creas faz a intervenção familiar e quando necessário, encaminha para a 90ª DP. O trabalho do órgão é pautado na busca por soluções criativas e saudáveis que façam cessar a violência. O Creas funciona de segunda a sexta-feira, na Rua Santos Dumont, número 126, Centro. Durante o período de pandemia, o atendimento está sendo realizado de 9h às 16h.

Atos agressivos contra a pessoa idosa estão presentes em todos os segmentos da sociedade, segundo a Secretária Municipal de Assistência Social, Ruth Coutinho.

– A violência está no ser humano. É fato que as limitações financeiras, assim como o uso de álcool e outras drogas, podem aflorar as situações abusivas e de agressões. O isolamento social da pessoa idosa necessário durante a pandemia é outro fator que precisa ser considerado, pois tem aumentado o índice de ansiedade e inquietude, principalmente nas pessoas maiores de 60 anos de idade – disse Rutinha.