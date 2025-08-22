Coordenadores do UGB participam da Concrete Show em São Paulo

Volta Redonda – Os coordenadores dos cursos de Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), Anderson Ribeiro e João Hoppe, respectivamente, participaram da 16ª edição da Concrete Show, realizada entre os dias 19 e 21 de agosto, em São Paulo. O evento é considerado um dos maiores da América Latina para o setor da construção civil e reuniu milhares de profissionais, empresas e especialistas. A participação dos representantes do UGB aconteceu a convite da presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Sul Fluminense (Sinduscon-SF), Elissandra Cândido.

Neste ano, a Concrete Show reuniu mais de 450 marcas nacionais e internacionais, sendo 50 estreantes, distribuídas em uma área de mais de 32 mil m². O evento apresentou inovações tecnológicas, soluções sustentáveis, novos equipamentos e tendências que já estão transformando os canteiros de obras brasileiros. Além de promover networking qualificado, a feira se consolidou como referência em conteúdo técnico e oportunidades de negócios no setor.

Anderson Ribeiro destacou a importância da experiência. “Gostaria de agradecer o convite do Sinduscon para participar do Concrete Show. Foi uma oportunidade enriquecedora para nós, coordenadores, conhecermos de perto as novas tendências do mercado em diversas áreas. Essa vivência nos permite trazer novidades para os cursos de graduação, integrar ainda mais a formação acadêmica com as demandas do mercado de trabalho e, com isso, ampliar a empregabilidade dos nossos alunos. Sem dúvida, foi um momento único e bastante engrandecedor para nós e para o UGB”, frisou Ribeiro.