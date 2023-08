Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda abre inscrições para aulão gratuito de redação para o Enem e ENCCEJA

Volta Redonda – A Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda (CoordJuv) promove nesta quinta-feira (24), às 18h30, um aulão de redação gratuito e aberto à comunidade, que servirá como preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. A aula será ministrada pelo professor Alexandre Batista, que já foi da banca de correção da prova. Para garantir uma vaga, basta se inscrever através do link: https://forms.gle/8dSSFFrZZMTz9Byw6. São disponibilizadas 150 vagas.

De acordo com a coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, o aulão tem como objetivo fornecer mais assistência aos estudantes antes da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), assim como para quem irá realizar o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) 2023.

“Nas duas últimas décadas o Brasil passou por um processo de democratização e expansão do ensino superior no país, com programas como Prouni, Fies, Sisu, bem como a unificação dos principais vestibulares pelo Enem. Mas ainda precisam existir projetos e políticas públicas que garantam a ampliação do acesso e a permanência. Esse aulão será primordial para que, com as dicas, com as informações necessárias para uma boa redação, esses estudantes consigam acessar a universidade através do Enem”, explicou a coordenadora.

Entre os pontos abordados, para aprimorar a produção textual para as pessoas que forem fazer a prova do Enem, estão: estrutura da redação dissertativa-argumentativa, produção textual, entre outros.