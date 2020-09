Corpo encontrado no Rio Paraíba, em Volta Redonda, continua sem identificação

Matéria publicada em 11 de setembro de 2020, 12:55 horas

Volta Redonda – O corpo do homem encontrado no Rio Paraíba do Sul, na tarde desta quinta-feira, 10, em Volta Redonda, continua sem identificação.

De acordo com agentes da 93ª DP (Volta Redonda), local onde a ocorrência foi registrada, o corpo continua no Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços à espera de pessoas que possam fazer seu reconhecimento.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a unidade, a fim de obter informações sobre a atualização do caso e segundo uma agente e outra funcionária da sede policial, caso a identificação da vítima não tenha sido constatada, o recomendado é que pessoas que tenham entes queridos desaparecidos, por exemplo, entrem em contato com a Delegacia de Polícia e com o Instituto Médico Legal.

”A orientação é procurar a delegacia pra saber se a pessoa já foi identificada. Caso contrário, é necessário que pessoas que tenham parente ou amigo desaparecido, compareçam ao IML para identificar o corpo”, disse uma agente.

O cadáver foi encontrado boiando na altura da Avenida Beira Rio, no bairro Vila Americana, sem documentos. Não há detalhes sobre a causa da morte. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros foi acionado, retirou o corpo da água e encaminhou ao Instituto Médico Legal para passar por perícia.