Corredor Cultural promove acolhimento e valorização de mulheres negras em BM

Barra Mansa – A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa realizou a iniciativa ‘Mulheres Negras – Compromisso com a Cidadania’, no Corredor Cultural, no Centro, nesta quarta-feira (30). Em parceria com a Gerência de Promoção da Igualdade Racial (Gepir) e a Fundação Cultura, junto com apoio do Centro Universitário de Barra Mansa (UBM), do Instituto Embelleze e da Cruz Vermelha Brasileira, o evento teve como objetivo fortalecer o debate interseccional e promover acolhimento, cuidado e valorização das mulheres negras em situação de vulnerabilidade social.

Inspirada em ações anteriores realizadas na cidade em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino‑Americana e Caribenha, celebrado no dia 25 de julho, a programação ofereceu ao público atividades voltadas para saúde, autoestima, direitos humanos e cultura, como oficinas de tranças e cortes de cabelo, aferição de pressão arterial, vacinação, teste de glicose, exposição de artesanato, feira de livros, roda de capoeira e um espaço de memória dedicado à valorização da história e das conquistas das mulheres negras.

Durante a abertura, a subsecretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Fernanda Mamede, destacou a importância da mobilização conjunta entre poder público, instituições parceiras e sociedade civil

“A realização deste evento reafirma nosso compromisso em ampliar o acesso das mulheres negras às políticas públicas e ao fortalecimento da rede de proteção social. Trabalhamos diariamente para que cada mulher tenha oportunidades iguais e condições de protagonizar sua própria história”, enfatizou.

A coordenadora do Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial (Centro PIR) e do Centro de Referência LGBTQIA+, Luena Lage, reforçou que a descentralização das ações aproxima os serviços da população.

“Este é um dia de reafirmação do nosso compromisso com a igualdade racial e com a valorização da mulher negra em nossa sociedade. Por meio do Centro PIR, nós acolhemos e orientamos pessoas vítimas de racismo, garantindo suporte e encaminhamentos. Convidamos toda a população a conhecer nossos serviços e a se unir a nós nessa luta coletiva por respeito, dignidade e direitos iguais para todos”, concluiu.

Mais uma edição do ‘Pegue e Leve’

O Corredor Cultural também recebeu, na manhã desta quarta-feira, a 4ª edição da feira ‘Pegue e Leve’. A ação dá continuidade ao projeto de democratização da leitura e de incentivo ao reuso de livros no município.

Foram disponibilizados gratuitamente exemplares antigos ou repetidos do acervo da Biblioteca Municipal Adelaide da Cunha Franco, permitindo que a população levasse para casa obras em bom estado de conservação. A proposta é incentivar a circulação do conhecimento entre a comunidade, evitando o descarte de livros que ainda podem ser úteis.

De acordo com o presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda, a feira já se consolidou como um importante canal de incentivo à leitura no município. “É uma oportunidade de aproximar a população dos livros e reforçar nosso compromisso com a cultura e a preservação ambiental”, destacou.