Córrego transborda e chega a interditar a Via Dutra em Resende

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2020, 10:46 horas

Resende – O Córrego Água Branca, que corta o distrito de Engenheiro Passos, em Resende, transbordou nesta terça-feira (11) pela manhã e interditou a Via Dutra nos dois sentidos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a pista foi interditada no km 331 no sentido São Paulo e no km 327 sentido Rio de Janeiro. Por volta das 10h30, no entanto, o trânsito voltou a fluir, mesmo com alguma lentidão.