Córregos de Pinheiral receberão serviço de limpeza e desassoreamento

Pinheiral – A secretaria Estadual do Ambiente e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) deram início ao Programa Limpa Rio no município. O objetivo é prevenir as inundações e enchentes, bem como a propagação de doenças decorrentes da poluição, esgoto e descarte inadequado de lixo nos rios. Na cidade de Pinheiral, os córregos do Vale do Sol e Rolamão, no trecho do bairro Varjão, já estão recebendo os serviços e outras localidades ainda receberão os trabalhos.

O prefeito Ednardo Barbosa apontou a importância da execução desse projeto no município e reforçou que a participação da população é essencial para a execução do processo.

– Preservar o meio ambiente e proporcionar a segurança da população era um dos compromissos da nossa gestão e por esta razão somos gratos ao governo do estado do Rio de Janeiro, nas pessoas do governador Cláudio Castro e do deputado estadual e secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, em garantir a manutenção dos rios e córregos que passam em nossa cidade, por meio do projeto da secretaria Estadual do Ambiente, que tem como secretário o vice- governador, Thiago Pampolha a quem também agradeço- disse.

O secretário do Ambiente e Desenvolvimento Rural de Pinheiral, Fábio Nogueira, destacou que o “Limpa Rio” é um programa fundamental para a manutenção do meio ambiente e para a qualidade de vida de quem vive perto dos locais.

– A ação também permite uma diminuição nos impactos negativos causados por períodos de fortes chuvas e ainda estimula a preservação do meio ambiente. Por isso, precisamos contar com a população pinheiralense para que descarte lixos em locais corretos, visando minimizar o transbordamento dos rios e riscos de enchentes – destacou.