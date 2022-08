Corrida em Vassouras reúne 350 participantes

Matéria publicada em 6 de agosto de 2022, 13:30 horas

Prefeitura de Vassouras e Faetec incentivam prática de corrida

Vassouras – A cidade de Vassouras foi palco de mais uma etapa do Faetec em Movimento, que tomou as ruas da cidade, nesta manhã de sábado, dia 6. Realizado através de parceria da Prefeitura de Vassouras e o Governo do Estado, o evento reuniu 350 atletas de diversas localidades do estado do Rio de Janeiro.

A vice-prefeita Rosi Silva acompanhou a evento e participou das premiações dos atletas, divididos em 11 categorias por idade.

“Esporte é saúde e qualidade de vida. A prática de exercícios faz parte do meu dia a dia e sou uma grande incentivadora do esporte como lazer e como fator fundamental para a promoção da saúde”, ressaltou.

A prova – corrida de 5 Km – conferiu a atleta Glauciele de Oliveira de Souza a medalha pelo menor tempo na prova, na categoria Corrida Feminina. Já no masculino, o melhor desempenho foi dado ao atleta Fabiano Moura Santos.

Todos os participantes receberam medalhas e troféus. O advogado Flávio Henrique Costa, 62 anos, foi o atleta mais velho a disputar a prova e defendeu o esporte como fundamental para a promoção à saúde.

“Corro com regularidade e esse exercício faz muito bem ao meu corpo e, principalmente, à minha mente, pois esqueço tudo quando estou em uma corrida”, disse o advogado.

Na categoria Corrida Infantil, os irmãos Pedro e Lucas Dias, gêmeos de 9 anos, marcaram presença. A dupla saiu de Seropédica para prestigiar a corrida, acompanhados dos pais.

“Lá em casa todos gostam de correr e a gente esta treinando aos poucos junto com nossos pais. Gostamos muito de correr porque nos sentimos mais fortes”, disse Pedro.