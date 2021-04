Matéria publicada em 8 de abril de 2021, 18:34 horas

Segunda dose será aplicada em idosos de 77 anos

Barra Mansa – A Secretaria de Saúde realizará nesta sexta-feira (09) a primeira dose da vacinação contra a Covid-19 em homens de 64 anos completos e a segunda dose para os idosos de 77 anos. A ação acontecerá em sistema drive-thru, no Parque da Cidade, em três horários, sendo de 8h às 12h para nascidos de janeiro a junho, de 12h às 16h para os nascidos de julho a dezembro e de 16h às 18h para qualquer mês.

Os veículos deverão acessar o local pelo portão central do Parque da Cidade, na Rua Prefeito João Chiesse Filho, 1102, no Centro. Para receber a vacina, é indispensável a apresentação de RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro. É indispensável a apresentação do cartão de vacina para a segunda dose.