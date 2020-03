Covid-19: Idosos devem permanecer em casa, alerta geriatra

Matéria publicada em 17 de março de 2020, 17:49 horas

Volta Redonda- As pessoas, acima de 60 anos, devem permanecer em casa e evitar aglomerações familiares, visitas e contatos com netos e outras crianças. A recomendação médica é válida para todos os idosos, mesmo que não apresentem nenhum sintoma do novo coronavírus (Covid-19). De acordo com a geriatra Thays Kelly Barbosa Vitor de Souza, de Volta Redonda, os idosos possuem muitas comorbidades – que é a ocorrência de duas ou mais doenças relacionadas no mesmo paciente e ao mesmo tempo – com, por exemplo, diabetes, hipertensão, doenças pulmonares ou renais, câncer e outras.

– Todas essas comorbidades favorecem o novo coronavírus em se tornar grave e evoluindo mais rápido. Normalmente os idosos são mais frágeis então às doenças tomam outra proporção no organismo deles. E acima de 80 anos, a situação é mais delicada, pois os órgãos têm a imunidade mais baixa do que os jovens, por isso, é mais difícil combater qualquer vírus – disse a geriatra.

Segundo a médica Thays de Souza, o Covid-19 possui sintomas semelhantes a de uma gripe (Influenza), mas esse vírus tem sua disseminação mais rápida, por isso a importância da quarentena voluntária nesse momento, principalmente na população idosa.

– É muito importante adotar medidas de restrição, contato social, evitar aglomerações, e contato com pessoas recém-chegadas de viagens, principalmente as internacionais. Crianças devem evitar o contato com os idosos, pois elas são consideradas hospedeiras, ou seja, podem ter o vírus, mas não apresentar sintomas, assintomáticas – falou.

Ainda de acordo com a geriatra, o período de incubação do novo coronavírus (Covid-19) é de cinco dias de encubação.

– Esse período seria o dia do contato com o paciente infectado até o dia em que começaram aparecer os primeiros sintomas – disse.

A médica ainda fez um alerta aos idosos que fazem uso de medicamentos contínuos para não interromper o tratamento sem a orientação do seu médico, pois a interrupção repentina do medicamento pode agravar a saúde dos idosos.

– É muito importante tomar cuidado com as notícias que saem na imprensa sobre a suspensão de medicamentos, principalmente na população idosa. Não é recomendável interromper o tratamento, em casos de dúvidas, as pessoas devem procurar o seu médico – alertou.

Outra questão levantada por Thays é com relação ao tratamento de hipertensos, segundo ela, a Sociedade Brasileira de Cardiologia pede cautela para os pacientes e reforça que eles não suspendam sua medicação, pois com isso, podem descompensar as doenças crônicas.

– É arriscado parar o tratamento da hipertensão, por exemplo, pois pode agravar as doenças crônicas, que são as comorbidades já citas acima. Caso um paciente interrompa o tratamento corre o risco de baixar a imunidade e com isso, os idosos ficam mais vulneráveis para que as doenças surjam, sobretudo, o novo coronavírus – explicou.

A geriatra reforçou as medidas preventivas de higienização das mãos e os cuidados com aglomerações.

– É essencial fazer a higienização, sobretudo das mãos, lavando regularmente com água e sabão e reforçando com o álcool em gel. Além disso, recomenda-se evitar o contato das mãos com as mucosas: olhos, boca e nariz. Evitar também visitas em casa, aglomerações mesmo que familiares – destacou, acrescentando que as consultas de rotina não devem ser suspensas, pois os médicos e clínicas, já estão tomando medidas para evitar intensas movimentações nos ambientes.