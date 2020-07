CRAS do bairro Casa Amarela será inaugurado virtualmente nesta sexta-feira, em Piraí

Matéria publicada em 9 de julho de 2020, 15:01 horas

Piraí- O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Adélia Claudinho de Paula, localizado no bairro da Casa Amarela, será inaugurado virtualmente nesta sexta-feira, dia 10, às 10h, nas redes sociais da Prefeitura de Piraí. A inauguração virtual é devido à pandemia da Covid-19 evitando aglomerações nos espaços públicos.

De acordo com a prefeitura, a unidade do CRAS será composta com dez profissionais, incluindo psicólogo, assistente social, orientador social, agente administrativo, recepcionista, agente de obras, serviço público e coordenador.

O novo espaço terá recepção, duas salas de atendimento, uma sala administrativa/coordenação, sala multiuso (para as oficinas de Convivência), sala de reunião, cozinha, banheiros acessíveis as pessoas com deficiência, banheiro de funcionários, dois depósitos, área de serviço, varanda ampla e arejada.