CRAS do Centro passa a funcionar em novo endereço

Matéria publicada em 4 de agosto de 2022, 12:22 horas

Pinheiral – A unidade de atendimento do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) do Centro passou a funcionar em novo endereço. Agora na Rua Joaquim Ferreira Ribeiro, 05, a unidade possui espaços mais amplos e adequados ao atendimento da população.

A Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), Patrícia Rivello, preparou um café da manhã especial com a presença do prefeito, Ednardo Barbosa, da vice-prefeita, Sediene Maia. Os secretários municipais de Desenvolvimento Econômico, Júlio Barbosa, do Ambiente e Desenvolvimento Rural, Fábio Nogueira, Serviços Públicos, Jailson Rodrigues, administração, Vagner Soares e o procurador geral do município, Joviano da Cunha, além do vereador Mário Arthur também prestigiaram o evento.

O prefeito destacou a importância da Assistência Social no atendimento comunitário principalmente das famílias em vulnerabilidade, agradeceu às equipes da pasta e reafirmou o seu compromisso em oferecer o melhor à população.

– Temos trabalhado e nos empenhando para oferecer serviços de maior qualidade à nossa população. Os ambientes mais amplos, acolhedores e humanizados da nova unidade do CRAS Centro possibilitarão oferecer um serviço ainda mais eficiente às famílias atendidas pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Agradeço todo o empenho e dedicação das equipes da secretaria. É importante lembrar que estamos atuando de ponta a ponta em nossa cidade com reformas, construções, implantação e melhoria de serviços e aos poucos vamos beneficiando todos os setores, bairros e localidades rumo a uma cidade ainda melhor de se viver – frisou o prefeito.

– Depois de vivermos momentos difíceis com a pandemia, a necessidade de investir em políticas públicas de apoio, se tornou emergência. Os serviços prestados pelos CRAS visam amenizar as “dores” sociais e ofertar apoio de ordens diversas. A atual gestão, preocupada com o bem estar dos usuários, oferecerá nesse novo espaço melhores condições de atendimento – ressaltou a vice-prefeita, Sediene Maia.

A secretária Patrícia Rivello, afirma que entre os objetivos da secretaria está a qualificação do trabalho e entre as ações estão proporcionar ambiente mais adequado e espaços mais acolhedores para os usuários e funcionários.

– Trabalhamos para promover maior qualidade nos serviços prestados e isso é importante para que a gente consiga de fato efetivar nossas atribuições da melhor forma possível – reforçou a secretária.