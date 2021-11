Creche Cacilda inaugura espaço voltado para alimentação saudável em Porto Real

Matéria publicada em 12 de novembro de 2021, 18:22 horas

Porto Real – A Creche Municipal Cacilda Verri Marassi inaugurou nesta sexta-feira, dia 12, o novo espaço onde as crianças participarão da oficina “Culinária Saudável”. O local, que comporta 20 estudantes por aula, conta com um forninho elétrico, batedeira, liquidificador e outros utensílios voltados para a culinária.

A diretora da creche, Sandra Helena Soares, explica que a princípio os alunos trabalharão com cardápios finalizados no forno. “Por meio da oficina estimulamos a importância da alimentação saudável às crianças. O objetivo é mostrar que alguns legumes podem ser ingeridos através de saladas e no preparo de bolos”, disse Sandra.

Segundo ela, está sendo planejado implantar uma atividade em que farão sucos e usarão apenas o açúcar da fruta.

– Dessa forma, queremos diminuir o consumo de açúcares nessa fase, já que o excesso não é muito saudável. Com isso visamos aumentar a aceitação dos alimentos saudáveis na merenda escolar e também em casa – concluiu a diretora.

O prefeito Alexandre Serfiotis elogiou o projeto e destacou a importância de bons hábitos alimentares na infância. “Esse é um grande projeto, onde vemos nossas crianças desenvolvendo o convívio social através da alimentação saudável. Sabemos que nessa fase eles realizam diversas atividades e brincadeiras, e a boa alimentação, auxilia não só na evolução física, mas de outras habilidades cognitivas”, finalizou Alexandre Serfiotis.