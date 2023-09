Creche de Volta Redonda ganha horta para educação ambiental

Volta Redonda – A horta da Creche Municipal Maria Clara Machado foi reinaugurada na tarde desta quarta-feira (20), em incentivo à educação ambiental dos alunos. O projeto “Horta Viva” da Secretaria Municipal de Educação (SME), em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) e Emater-RJ (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro), tem por objetivo incentivar e enriquecer a alimentação das crianças, através de sua participação ativa no cultivo de hortaliças e legumes.

A creche, localizada no bairro Retiro, atende crianças de 2 e 3 anos no Maternal II e III. A mini horta, de dez metros quadrados, possui mudas de Manjericão, Salsa, Cebolinha, Alface, Brócolis, Almeirão, Alho Poro, Couve, Rúcula. A unidade escolar foi reformada, recentemente, mantendo a tradição da horta no pátio, incrementando as atividades ambientais e

lúdicas durante as aulas.

Na reinauguração da horta, os alunos ajudaram a plantar novas mudas com o auxílio do coordenador do projeto “Horta Viva” da SMMA, Celso Carraro, e do representante da Emater-RJ, Carlos Patrício de Souza Rangel. Os alunos promoveram ainda uma apresentação teatral para os convidados e professoras com o tema meio ambiente.

A diretora da creche, Carla Andréa de Souza Pinto Sales, comentou sobre o projeto “Horta Viva”, que também tem por finalidade auxiliar os alunos a prestarem atenção na natureza, suas formas, cores, cheiros e sabores.

“Após a reforma e pintura da nossa creche passamos a contar com a horta novamente, que foi feita especialmente para as nossas crianças. Com isso, os alunos vão manusear e cuidar das mudas de hortaliças, que estão sendo plantadas por eles. Esta atividade incentiva o cuidado com a natureza e também a aprender a brincar na terra estimulando o gosto pela

alimentação mais saudável, ajudando nossos pequenos a identificarem os alimentos que fazem bem para a saúde”, disse a diretora.

O secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, destacou que o projeto será ampliado para outras unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.

“O olhar ambiental e também alimentar é um dos focos desse projeto, que busca estimular os alunos para que desenvolvam o hábito de consumir alimentos saudáveis. Uma horta na creche contribui com um caráter pedagógico, além da aprendizagem dos alunos. É um recurso no qual podemos promover transformações nos múltiplos atores envolvidos,

ampliando habilidades de um projeto de vida saudável e sustentável”, comentou o secretário.