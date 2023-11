Creche Tia Bernadete recebe obras de ampliação e reforma, na Vicentina

Resende – A Creche Municipal Maria Bernadete da Silveira Batista, na Vicentina, está recebendo serviços de ampliação e reforma, informa a prefeitura de Resende, acrescentando que a unidade vai receber novo revestimento de piso e parede, revisão da parte elétrica, construção de um muro mais alto para proteção e troca da varanda.

Além disso, também será construída uma nova secretaria e mais uma sala de aula, bem como uma nova calçada, detalhes de iluminação e troca de portas e grades das janelas. Atualmente, as equipes concentram-se na demolição do revestimento para a execução do novo piso da unidade.

“Nós temos obras de revitalização e construção espalhadas por toda a cidade. O município tem 21 unidades de ensino em reforma e quatro em construção, além das 39 que já foram entregues entre reforma e/ou ampliação. A Tia Bernardete atende alunos do berçário até a creche III em período integral, então, as reformas são necessárias para fornecer mais conforto e qualidade no ensino das crianças”, disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.