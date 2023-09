Credenciamento para sorteio de boxes do Mercado Popular segue aberto em VR

Volta Redonda – O credenciamento para a permissão de uso dos boxes do Mercado Popular está aberto até o dia 6 de outubro. Os interessados em participar devem fazer o credenciamento no Banco da Cidadania, que administra os centros comerciais, das 9h às 12h e das 13h às 16h, na Rua Antônio Barreiros, nº 194, bairro Nossa Senhora das Graças, na sede da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac).

A prefeitura fará o sorteio para permissão de uso de 67 boxes divididos entre os mercados populares da Vila Santa Cecília, Centro (Avenida Amaral Peixoto), Aterrado e Retiro no próximo dia 1º de novembro. O sorteio vai ocorrer às 9h, no Pavilhão da Ilha São João.

O gestor do Banco da Cidadania, Ricardo Ballarini, disse que, até o momento, há mais de 100 inscritos no credenciamento e que todas as informações estão disponíveis no site da prefeitura: www.voltaredonda.rj.gov.br.

“Já temos 105 credenciados, mas é fundamental que as pessoas leiam o edital. Muitos interessados têm nos procurado no Banco da Cidadania sem a documentação necessária, que é exigida. Então, antes do credenciamento é importante acessar o edital para verificar todas as recomendações”, comentou Ballarini.

Documentação

Para concorrer a um dos boxes é necessário apresentar cópia do CPF com Comprovante de Regularidade; cópia da Cédula de Identidade ou outro documento de identificação com foto como a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH); comprovante de residência; e folha resumo de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), que é feita nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social).

De acordo com a Lei Municipal nº 5.419/ 2017, fica garantido o percentual de 10% reservado para Pessoas com Deficiência (PCDs) em todos os projetos sociais da prefeitura, destacando-se os boxes dos mercados populares.

Boxes disponíveis

No Mercado Popular do Centro, na Avenida Amaral Peixoto, serão sorteados 12 boxes (11; 12; 19; 24; 25; 29; 30; 31; 35; 37; 40; 43); no Aterrado, na Rua Neme Felipe, estão disponíveis 21 boxes (203; 204; 205; 207; 209; 210; 211; 213; 216; 208; 223; 232; 235; 238; 240; 242; 243; 246; 247; 251; 253); no Retiro, na Avenida Valdir Sobreira Pires serão 15 boxes sorteados (6; 11; 18; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32).

Na Vila Santa Cecília, os interessados concorrem a 13 boxes (1; 9; 12; 13; 43; 48; 53; 54; 56; 59; 69; 85; 90), além do quiosque nº 5 da Praça de Alimentação. O Mercado Popular da Vila Santa Cecília fica ao lado da Praça Brasil.