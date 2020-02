Cresce o número de crianças matriculadas nas creches de Porto Real

Matéria publicada em 13 de fevereiro de 2020, 17:41 horas

Dados da prefeitura apontam aumento de 52,8% para 93,7% de matriculas nas unidades municipais

Porto Real- O número de crianças matriculadas nas creches municipais vai alcançar a marca de 93,7% em março deste ano, segundo a prefeitura. Esse aumento será registrado através da entrega do Centro de Educação Infantil Maria de Lourdes, na RJ-159, próximo ao bairro Freitas Soares. O prefeito de Porto Real, Ailton Marques, destacou que em menos de três anos o índice de atendimento no programa das creches municipais teve um aumento significativo: de 611 crianças inscritas, 573 estarão devidamente matriculadas nas unidades existentes.

– Partimos de 52,8%, há menos de três anos, para 93,7% de atendimento com a nova unidade. Este será um recorde histórico do nosso município e um dos mais altos índices do país de atendimento em creches. Com a construção de novas unidades, em Bulhões e no Village, e o remanejamento de algumas turmas, vamos beneficiar 100% das crianças em idade de creche ainda em 2020 – planeja Ailton Marques.

Em visita à unidade que está sendo completamente revitalizada, o prefeito comentou sobre as condições precárias em que o imóvel se encontrava, estava abandonado desde 2005.

– Dinheiro público jogado fora servindo de abrigo para o consumo de drogas. Com a revitalização, teremos 150 crianças dando seus primeiros passos na vida educacional aqui nesta unidade – comentou.

O prefeito lembrou que essa será a segunda unidade entregue a população nos últimos anos. A primeira, no bairro Jardim das Acácias, foi iniciada há 12 anos e inaugurada em dezembro de 2018. “Encontramos solução quando muita gente já tinha perdido a esperança do município contar com essas unidades”, disse.

Creche do Village

A prefeitura no dia 03 de março pretende fazer uma nova licitação para a construção da Creche Municipal do Village. Em nota, a prefeitura informou que a obra, iniciada pela empresa Capp de Barra Mansa, não atendeu aos prazos previstos em contrato e as exigências legais.

– Apesar de cobranças da prefeitura, resultou no rompimento unilateral do contrato e da abertura de um novo procedimento licitatório. Segundo a Procuradoria Geral ao mesmo tempo em realizar a contratação de uma nova empresa, a prefeitura acionará a Capp de Barra Mansa, por eventuais danos ao erário municipal, entre outros procedimentos administrativos – informou a prefeitura.

O prefeito reiterou ainda que: “Resolvemos partir para uma solução rápida e definitiva para que não ocorra nessa obra do Village, o que aconteceu nas creches do Jardim das Acácias e da RJ-159. Acima do interesse das empresas está o da população”, finalizou.