Criança ferida em incêndio em Barra Mansa está em estado grave

Barra Mansa – A criança de quatro anos de idade que se feriu durante um incêndio no bairro Vista Alegre, na tarde de sexta-feira (11), está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI) da Santa Casa de Barra Mansa. De acordo com informações apuradas pelo DIÁRIO DO VALE, o menino sofreu queimaduras extensas e, apesar da gravidade, seu quadro geral permanece estável.

O incêndio aconteceu em uma residência da Rua Leonídia da Conceição e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 14h.