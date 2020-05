Crianças até seis anos são vacinadas contra gripe em Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de maio de 2020, 20:47 horas

Volta Redonda- Nesta quarta-feira, dia 20, mais um cronograma de vacinação contra a gripe Influenza/H1N1 está sendo iniciado, em Volta Redonda. Passam integrar o público-alvo crianças de 6 meses a 6 anos. Diante do combate à Covid-19, as doses serão divididas durante a semana de acordo com a idade das crianças, visando assim evitar aglomerações.

Nesta quarta, dia 20, a vacinação será destinada as crianças de 6 meses a um ano; na quinta-feira, dia 21, para as crianças de 1 a 2 anos; na sexta-feira, dia 22, as doses são para as crianças de 2 e 3 anos. A vacinação acontece das 8h da manhã até às 17h.

Já na próxima semana, na segunda-feira, dia 25, a vacinação será aplicada nas crianças de 3 a 4 anos; de 4 a 5 anos, na terça-feira, dia 26; e de 5 a 6 anos na quarta-feira, dia 27. O prefeito Samuca Silva faz um apelo para que os pais levem os seus filhos para vacinar.

– A imunização contra H1N1 contribui para diminuir o surgimento de novos casos de síndromes respiratórias que necessitam de assistência médica e hospitalar, evitando assim a superlotação das unidades de saúde nesse momento de pandemia. Mas lembro de que utilização de máscaras de proteção é fundamental – disse o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, destacou que o público-alvo da vacinação vem sendo ampliado gradativamente.

– Demos prioridade aos idosos para que eles não precisassem sair da casa e agora, quando a temperatura já começa a cair, vamos vacinar as crianças para que elas possam ser imunizadas – disse Alfredo.

Pólo de atendimento à Covid-19

não vai disponibilizar vacina

As doses serão disponibilizadas nas unidades básicas de saúde, exceto nas que são pólo de atendimento à Covid-19, que ficam nos bairros, 249, São João, Vila Mury e Volta Grande. Portanto os moradores desses bairros deverão ser vacinados em unidades mais próximas desses pólos. A referência para o bairro 249 será a unidade do Conforto. Já os moradores do bairro da Vila Mury serão vacinados do Retiro, do São João será no bairro Belvedere e do Volta Grande será no Centro Odontológico Concentrado (COC) do Santo Agostinho.