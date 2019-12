Crianças e adolescentes da Fundação Beatriz Gama ganham festa de Natal

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2019, 20:09 horas

Volta Redonda- As crianças e adolescentes da Fundação Beatriz Gama (FBG) ganharam da prefeitura de Volta Redonda uma festa de Natal nesta quinta-feira (19). A iniciativa beneficiou 90 crianças. Um almoço especial foi servido, além de um festival de hambúrguer, de picolé e de rabanada. E claro Papai Noel esteve presente e distribuiu brinquedos. Para Washington Soares, de 11 anos, a festa foi muito divertida e ele conta que adorou ser presenteado com o jogo Batalha Naval.

– Eu adorei meu presente. Ganhei um jogo de mesa que todo mundo vai ter que aprender a jogar. É uma coisa nova, achei bem bacana – contou.

Quem também adorou seu presente foi Yasmin Santos, de 08 anos.

– Eu amei as roupas que ganhei e também o som que funciona por bluetooth. Agora vou ouvir muita música – contou.

O prefeito Samuca Silva, destacou a importância de promover essas ações.

– Tanto as crianças que são assistidas pela FBG, quanto às crianças dos projetos da fundação precisam se sentir acolhidas. Essas ações valorizam a integração social. O Natal é tempo de amor. Nossa missão é colaborar com o desenvolvimento deles e, principalmente, transformar através da cidadania – disse.