Crianças participam do Festival Brincar e Aprender em Volta Redonda

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) realizou neste sábado (26) o Festival Brincar e Aprender, no Ginásio do Siderlândia. O evento reuniu cerca de 150 crianças, com idades entre 8 e 12 anos, participantes do programa Viva o Esporte, desenvolvido em diversos bairros da cidade.

Durante o festival, foram realizadas atividades como câmbio, cabo de guerra, minivoleibol e queimada. O objetivo foi promover integração, desenvolvimento motor e estímulo a valores como cooperação e respeito.

Os participantes são atendidos nos núcleos esportivos dos bairros Santo Agostinho, Retiro, Açude, Três Poços, São Geraldo, 249, Siderlândia, Vila Rica, Santa Cruz, além das arenas do Aterrado e da Voldac.

A estudante Pietra Ribeiro Siqueira, de 10 anos, do bairro Santo Agostinho, destacou a importância da experiência.

“Eu gosto de estar junto com o meu time. Quero ajudar ele a ganhar. Estamos disputando o cabo de guerra e a queimada”, disse.

Outro aluno, Davi Luiz Oliveira, também de 10 anos, comentou sobre a participação.

“Gosto muito de jogar com meus amigos. Se não estivesse aqui hoje, provavelmente estaria em casa mexendo no celular”, afirmou.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, afirmou que o festival é parte do subprograma Brincar e Aprender, voltado para crianças de 6 a 12 anos, dentro do Programa Viva o Esporte. Atualmente, mais de 2.100 crianças e adolescentes participam da iniciativa em Volta Redonda.

As atividades são oferecidas de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde, com aulas gratuitas em modalidades como futsal, futebol, voleibol, basquete, natação, ginástica, atletismo, dança, taekwondo, kickboxing e jiu-jitsu. As inscrições estão abertas durante todo o ano nos ginásios esportivos da cidade, mediante autorização dos responsáveis.

O Programa Viva o Esporte é vinculado ao Ministério do Esporte e tem como objetivo ampliar o acesso à prática esportiva e ao lazer. A ação inclui oferta de atividades esportivas em núcleos implantados em parceria com governos e organizações, capacitação de profissionais da área esportiva e incentivo à pesquisa sobre esporte educacional.