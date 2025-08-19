CSN divulga Relatório de Ação Climática e metas de redução de carbono

Volta Redonda – A CSN divulgou nesta terça-feira (19) o Relatório de Ação Climática, detalhando as ações da empresa para tornar a siderurgia mais sustentável. O documento apresenta avanços já alcançados e metas futuras, reduzir as emissões de carbono em 10% até 2030 e 20% até 2035, tendo 2018 como ano-base.

Os resultados mostram uma trajetória de redução das emissões. Em 2023, a emissão de carbono por tonelada de aço caiu 1,4%. No ano seguinte, a redução chegou a 7,6%, indicando progresso contínuo rumo a uma produção mais eficiente e com menor impacto ambiental.

Entre as iniciativas destacadas estão:

Modernização dos fornos siderúrgicos: uso de tecnologias que aumentam a eficiência energética e reduzem o consumo de combustível.

Testes com carvão vegetal nos altos-fornos: alternativa ao coque tradicional que contribui para menor emissão de carbono.

Uso de hidrogênio e oxigênio na combustão: tecnologia que torna o processo mais eficiente e reduz emissões.

Seleção de matérias-primas de maior qualidade: insumos melhores geram menos emissões.

Entrada no mercado livre de gás natural: medida que pode reduzir até 159 mil toneladas de CO₂ por ano na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda.

O relatório também ressalta impactos econômicos e sociais das ações, incluindo redução de custos de produção, fortalecimento da competitividade e manutenção de empregos no setor.

Segundo o documento, a CSN busca transparência na divulgação de resultados, compartilhando informações com colaboradores, parceiros e a sociedade. “Sustentabilidade é parte central da estratégia de crescimento. É possível produzir de forma competitiva e, ao mesmo tempo, cuidar do planeta”, aponta o relatório.

O Relatório de Ação Climática mostra que a siderurgia pode ser uma aliada da sociedade e do meio ambiente, transformando desafios em oportunidades para construir um futuro de baixo carbono.

Para conhecer o relatório completo e todas as iniciativas da CSN, acesse: api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/c13bfd26-0e38-40d4-80f7-8990c9e1d702/a19eb68e-2c51-9d2f-fab7-f89dc639f594?origin=2