CSN inicia nova etapa de combate ao ‘pó preto’ usando polímeros nas vias da UPV

Volta Redonda – A CSN inicia nesta segunda-feira (4), uma nova etapa do plano da empresa para reduzir as emissões do chamado ‘pó preto’. As vias internas da UPV (Usina Presidente Vargas) também começarão a receber a aplicação de polímeros biodegradáveis, os mesmos usados nas pilhas de carvão, minério e outras áreas suscetíveis à emissão de partículas, especialmente sob a influência dos ventos.

De acordo com a CSN, os polímeros biodegradáveis demonstraram ser altamente resistentes e duradouros. “Após a aplicação, eles criam uma camada protetora de cerca de 5 milímetros, consolidando-se como uma das tecnologias mais avançadas do mundo para reduzir a emissão de poeira e conter as pilhas de material particulado. Importante destacar que esse material não afeta negativamente os processos produtivos e nem o meio ambiente”, disse a empresa.

Segundo a CSN, a redução das emissões de poeira, conhecida como pó preto na UPV, com a implementação de novos equipamentos, há pouco mais de um mês, está motivando a empresa a aprimorar ainda mais seus esforços nesse sentido.

“Desde a implementação, há pouco mais de um mês, mesmo sob ventos fortes atuando sobre as pilhas de carvão e minerais cobertas pelos polímeros, eles se mantiveram intactos, impedindo a dispersão de poeira. O sucesso dessas medidas levou a empresa a expandir sua aplicação também para as vias internas, onde existe o risco de acúmulo de poeira, que pode ser carregada pelo vento. No entanto, diferentemente dos polímeros aplicados nas pilhas de minérios e carvão (que são coloridos), o material aplicado nas vias internas da empresa será incolor”, explicou a CSN.

Além dos polímeros, outra medida para controlar as emissões de pó, especialmente do pó preto, envolveu a instalação de 12 canhões de névoa, criando uma névoa artificial que contém gotículas com dimensões ideais para reduzir a dispersão do material, especialmente nas sinterizações. A CSN disse que ‘estes canhões de névoa permanecerão até que os modernos filtros eletrostáticos contra o “pó preto” (que estão em fase de construção) sejam instalados nas sinterizações’.

Água da siderurgia tem tratamento especial

A imagem de um caminhão espalhando polímeros nas pilhas de material particulado na Usina Presidente Vargas foi destaque em uma reportagem especial da Revista de Sustentabilidade, do jornal Valor Econômico, nesta semana. A reportagem abordou a siderurgia e a questão ambiental, incluindo casos de diversas empresas do setor.

A matéria destacou os desafios relacionados às emissões de pó preto que a CSN enfrentava e descreveu as soluções adotadas, citando um comunicado da empresa: “Há investimento, neste momento, de R$ 700 milhões em modernos equipamentos e filtros para aprimorar os seus controles ambientais da emissão de poeira até 2024. Há inúmeras medidas para reduzir o impacto da poeira: filtros de despoeiramento, lavadores de gases, turbinas de névoa, limpeza e lavagem de vias internas e canhões de aspersão com aplicação de polímero que minimiza os sólidos em suspensão.”

A diretora de sustentabilidade da CSN Helena Brennand Guerra, também abordou a questão do uso da água pela empresa na entrevista para a reportagem do Valor Econômico. Ela enfatizou a melhoria na eficiência do uso de água na usina, que passou de 92,9% em 2019 para 94,4% em 2022. Essa melhoria é tão significativa que seria suficiente para abastecer uma cidade como o Rio de Janeiro por um ano inteiro. A usina é agora líder na eficiência do uso de água no Brasil. Atualmente, tanto a água do Rio Paraíba do Sul, captada pela UPV, quanto a água devolvida ao rio passam por análises diárias de qualidade no Centro de Pesquisas da empresa. A água utilizada pela empresa é tratada para garantir que a água devolvida ao rio tenha qualidade superior à água captada.