Cultura e audiovisual movimentam Expo VR, na Ilha São João

Volta Redonda – A Vila Cultural da Expo Volta Redonda foi palco de um encontro dedicado ao audiovisual na tarde de sexta-feira (1º), a. O bate-papo ocorreu na Tenda do Cinema e reuniu nomes ligados à produção, gestão e incentivo à cultura na região.

Participaram da conversa o secretário municipal de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza; o deputado estadual Munir Neto, que preside a Frente Parlamentar de Fomento ao Audiovisual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj); o cineasta de Barra do Piraí, Roberto Monzo; e o cineasta Marco Antônio Pereira, que também atuou como mediador.

Durante o encontro, foram abordados temas como os impactos do audiovisual na economia criativa e o seu potencial como instrumento de transformação social.

Anderson de Souza destacou a realização do Festival de Cinema Paulo Gustavo, que premiou mais de 30 filmes produzidos com recursos da Lei Paulo Gustavo e que tiveram exibição em julho e durante a Expo VR.

Já Munir Neto apresentou as ações e leis que vêm sendo criadas para fortalecer o cinema nacional e apoiar as produções no estado do Rio de Janeiro.

Roberto Monzo, por sua vez, compartilhou sua trajetória no audiovisual em Barra do Piraí, enquanto Marco Antônio Pereira falou sobre o Festival de Cinema de Sustentabilidade, realizado em Volta Redonda.

A Expo VR segue até domingo (3). Confira a programação completa em www.expovr.com.br.