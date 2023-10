Curso de Medicina do UniFOA inaugura Núcleo de Atividade Virtual de Ensino

Volta Redonda – O curso de Medicina do Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA inaugurou, na noite da última quarta-feira (25), o laboratório NAVE – Núcleo de Atividade Virtual de Ensino. O evento, realizado no Campus Universitário Olezio Galotti, em Três Poços, reuniu Sérgio Sodré, secretário de Educação e de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda; Walter Luiz da Fonseca, docente de Medicina – que representou o presidente da FOA, Eduardo Prado; Danilo Devezas, estudante do curso e idealizador do projeto; e Júlio Aragão, coordenador de Medicina; além de Bruno Gambarato, pró-reitor acadêmico, representando a reitora Ivanete Oliveira.

O propósito do projeto é utilizar a realidade virtual a favor da aprendizagem, principalmente para ensinos sobre anatomia e fisiologia. Durante a pandemia, o estudante Danilo teve a ideia de promover o projeto, pois, segundo ele, o ensino remoto de vários países acontecia com auxílio de tecnologias 3D. Recurso que facilitava a aprendizagem dos alunos remotamente. O professor Walter apostou na iniciativa e ajudou o aluno a transformar a proposta em realidade. O projeto ainda contou com o apoio dos professores do UniFOA Max Damas, Alessandro Orofino, Alexis Aragão, Leonardo Prado e Marcos Kazuiti.

Os mecanismos disponíveis no NAVE não se restringem apenas à Medicina. Os cursos de Educação Física e Biologia, por exemplo, têm acesso liberado para o uso, caso considerem pertinente no processo de aprendizagem ou pesquisa. Júlio Aragão, comentou que a inovação ajuda nessa integração.

“Hoje, nós temos um grupo de médicos e discentes da área da saúde, de educadores físicos, além de biólogos e nutricionistas em uma situação na qual todos irão lidar, dentro das atividades que necessitem de auxílio, com uma tecnologia de realidade virtual que eles vão solucionar seus problemas com uma equipe multidisciplinar”, explicou.