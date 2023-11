Curso de Nutrição do UGB-FERP apresenta trabalhos com “Plantas Alimentícias Não Convencionais”

Volta Redonda – Acadêmicos do curso de Nutrição do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-FERP) apresentaram na noite de terça-feira (21), trabalhos com Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC). O “Aqui tem PANC”, que aconteceu no hall do Acesso A, no campus Volta Redonda, é um projeto da disciplina de APTA – Educação Ambiental, orientado pela professora doutora Kamila Nascimento e desenvolvido pelos alunos do 1º, 2º e 4º períodos.

De acordo com Kamila, o objetivo é apresentar as PANC e, por meio dessa apresentação, mostrar sua possibilidade como fonte de nutrientes. Visa ainda acrescentar cor e sabor à alimentação cotidiana, diminuir a insegurança alimentar, despertar interesse para o consumo de alimentos orgânicos, resgatar saberes populares da alimentação e demonstrar a aplicabilidade de plantas alimentícias em sistemas agroecológicos, promovendo a preservação e valorização da sociobiodiversidade brasileira.

“Esse projeto também tem como proposta a Educação Nutricional. E entender que, enquanto acadêmicos, eles podem contribuir para a sociedade, levando informações sobre escolhas mais saudáveis e diversificadas. A introdução de PANC torna-se uma alternativa para garantir também a segurança alimentar”, afirmou Kamila.

Para a professora, outro ponto importante foi a interação dos alunos do primeiro, segundo e quarto períodos, que contribuiu para melhorar as relações interpessoais. “Isso serve cada vez mais para melhorar e ampliar o conhecimento e as relações em grupo. Dar protagonismo para que eles criassem e construíssem com esse projeto foi uma proposta de motivação para os alunos do curso de Nutrição”, finalizou Kamila.