Cursos presenciais do CapacITA de Férias têm 91% de aprovação em Itatiaia

Itatiaia – A edição 2025 do Projeto CapacITA de Férias, promovido pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, encerrou suas atividades com resultados positivos e grande aprovação dos participantes. Segundo pesquisa de satisfação realizada ao final dos cursos, o projeto alcançou índices de excelência em todos os aspectos avaliados.

Entre os destaques, 91% dos alunos classificaram a qualidade do conteúdo como “excelente”. A organização geral do curso foi considerada excelente por mais de 80% dos participantes. O suporte técnico oferecido durante as aulas recebeu aprovação máxima de 91%, mostrando a eficiência da equipe responsável pela execução do projeto.

Outro ponto importante foi a realização de 100% das aulas de forma presencial, o que, segundo os organizadores, contribuiu diretamente para o engajamento e a qualidade da experiência formativa. A pesquisa também indicou que 98% dos alunos recomendariam o projeto para outras pessoas.

Os cursos mais procurados nesta edição foram “Marketing e Vendas”, “Cozinha Segura”, “Práticas de RH”, “Marketing Turístico” e “Gestão da Produção”. Além da avaliação técnica positiva, os participantes destacaram o acolhimento, o profissionalismo dos instrutores e a relevância da iniciativa para seu desenvolvimento pessoal e profissional.

O secretário de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, Felipe Santos, ressaltou a importância da pesquisa para medir o impacto do projeto:

“Essa pesquisa mostra que estamos no caminho certo. Capacitar vai além de oferecer conteúdo: é criar pontes, despertar talentos e fortalecer a autoestima da nossa gente. Agradeço a cada aluno, instrutor e parceiro que acreditou no projeto.”

A equipe organizadora informou que novas ações e capacitações estão previstas para os próximos meses.