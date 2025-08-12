terça-feira, 12 agosto 2025
Fale conosco

Cursos presenciais do CapacITA de Férias têm 91% de aprovação em Itatiaia

Aulas 100% presenciais ajudam a melhorar engajamento e aprendizado

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

Itatiaia – A edição 2025 do Projeto CapacITA de Férias, promovido pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, encerrou suas atividades com resultados positivos e grande aprovação dos participantes. Segundo pesquisa de satisfação realizada ao final dos cursos, o projeto alcançou índices de excelência em todos os aspectos avaliados.

Entre os destaques, 91% dos alunos classificaram a qualidade do conteúdo como “excelente”. A organização geral do curso foi considerada excelente por mais de 80% dos participantes. O suporte técnico oferecido durante as aulas recebeu aprovação máxima de 91%, mostrando a eficiência da equipe responsável pela execução do projeto.

Outro ponto importante foi a realização de 100% das aulas de forma presencial, o que, segundo os organizadores, contribuiu diretamente para o engajamento e a qualidade da experiência formativa. A pesquisa também indicou que 98% dos alunos recomendariam o projeto para outras pessoas.

Os cursos mais procurados nesta edição foram “Marketing e Vendas”, “Cozinha Segura”, “Práticas de RH”, “Marketing Turístico” e “Gestão da Produção”. Além da avaliação técnica positiva, os participantes destacaram o acolhimento, o profissionalismo dos instrutores e a relevância da iniciativa para seu desenvolvimento pessoal e profissional.

O secretário de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, Felipe Santos, ressaltou a importância da pesquisa para medir o impacto do projeto:
“Essa pesquisa mostra que estamos no caminho certo. Capacitar vai além de oferecer conteúdo: é criar pontes, despertar talentos e fortalecer a autoestima da nossa gente. Agradeço a cada aluno, instrutor e parceiro que acreditou no projeto.”

A equipe organizadora informou que novas ações e capacitações estão previstas para os próximos meses.

 

 

Você também pode gostar

Castramóvel de Resende muda atendimento para Visconde de...

Semop VR inclui alunos da Apadefi no projeto...

Volta Redonda realiza 2ª Conferência Livre de Políticas...

Barra Mansa celebra Dia do Estudante com caminhada...

Angra celebra o Mês da Juventude com programação...

Itatiaia leva Agosto Lilás ao Aeroclube de Resende

Mais de 3 mil cartelas foram trocadas no...

Saae de Barra Mansa inicia substituição e instalação...

Arraiá da Convivência reúne mais de mil pessoas...

Itatiaia reforça combate à violência contra mulher com...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996