Dados do Supera/RJ serão transferidos para o Bolsa Família, avisa prefeitura

Barra Mansa – A prefeitura alerta para a importância da atualização dos dados do Supera/RJ, plano de auxílio de renda criado pelo Governo do Estado durante a pandemia. Segundo a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos destaca que o objetivo é migrar as informações para o programa de transferência de renda federal, o Bolsa Família. Atualmente, o município conta com mais de 380 famílias elegíveis para a troca de benefício.

A gerente de Proteção Social Básica, Cátia Batista, destacou a importância da atualização do cadastro. “Atualmente, Barra Mansa conta com 3.287 famílias inscritas, onde 2.906 já migraram e estão recebendo o benefício federal, mas 381 precisam realizar o cadastro, pois se encontram elegíveis. Além disso, é muito importante que as famílias procurem o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo ou o setor de CadÚnico para analisar sua situação. Para estar apto, a renda per capita de cada integrante da família tem que ser de até R$218 reais por pessoa”, ressaltou.

Para esclarecer dúvidas, as famílias podem procurar a Secretaria de Assistência Social, na Rua Oscar da Silva Marins, 252, no Centro; o Cras mais próximo de sua casa ou o setor do CadÚnico, situado na Rua Luís Ponce, n° 263, no Centro – anexo à Prefeitura de Barra Mansa. Mais informações também podem ser obtidas através do telefone (24) 2106-3445.