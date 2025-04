Dagaz distribui chocolates para crianças em Volta Redonda

Volta Redonda – O Instituto Dagaz comemorou a Páscoa com seus alunos, na quinta-feira (17). Foi um dia de brincadeiras, de resgate da cultura popular e claro, com muito chocolate. Foram distribuídos chocolates para crianças, assistidas pela instituição.

“Essa ação é uma oportunidade de levar carinho e atenção aos nossos beneficiários. O gesto de doar chocolates pode gerar alegria e um sentimento de pertencimento”, afirmou Juliana Silva, assistente social do Instituto Dagaz.

A doação recebida fez parte da campanha “Páscoa Solidária”, promovida pela organização sem fins lucrativos Riosolidário, que atua no Rio de Janeiro em projetos voltados para pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social. A campanha arrecadou caixas de bombos e distribuiu para instituições que atendem crianças, incluindo o Instituto Dagaz.

“Acreditamos na renovação, no renascimento de boas ações, através de iniciativas como esta do Riosolidário que fez doação de chocolates para a alegria das nossas crianças. Um trabalho lindo que pode beneficiar diversas instituições entre elas o Dagaz”, ressalta a fundadora e gestora do Instituto Dagaz, Marinez Fernandes.

Ainda segundo Marinez, o Instituto Dagaz está sempre aberto a receber aqueles que desejam fazer a diferença através da educação, esporte e da cultura. Ela destacou a importância dos patrocinadores, amigos e apoiadores que tornam possível oferecer cursos nas áreas de cultura, esporte e lazer. “Recebemos de portas abertas todos aqueles que desejam fazer a diferença e transformar nossos dias em momentos ensolarados. Fortalecemos o trabalho em rede para garantir os direitos de todos. Somos a diferença porque fazemos a diferença”, disse.

Localizado no CIEP 299 – Condomínio Cultural, na Rua Bartolomeu Bueno da Ribeira, no bairro Santo Agostinho, o Instituto Dagaz é uma associação sem fins lucrativos que atua em comunidades em situação de vulnerabilidade e risco social. Com mais de 20 anos de atuação nas áreas cultural, educação, meio ambiente e esportiva, beneficia mais de 8 mil pessoas direta e 30 mil indiretamente por meio de oficinas e atividades sistemáticas que promovem inclusão e cidadania.

Este ano está oferecendo gratuitamente aulas de teatro, balé, capoeira, judô, circo, teatro, expressão corporal, basquete 3×3, futsal, futevôlei, violão, judô e defesa pessoal. Para os interessados, as matrículas estão abertas e podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

A iniciativa conta com o patrocínio da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), NTS (Nova Transportadora do Sudeste por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura -Rouanet, Leis de Incentivo à Cultura e Esporte do Estado do Rio de Janeiro, através da parceria com o Ministério da Cultura e as secretarias de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC), Esporte e Lazer (SEEL), Educação (SEEDUC) do Estado do Rio de Janeiro e Ciep 299.