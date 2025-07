Dagaz encerra semestre com festival e mais de mil beneficiados

Volta Redonda – O Instituto Dagaz encerrou o primeiro semestre de 2025 com um balanço positivo, alcançando 1.180 crianças e adultos por meio de atividades culturais e esportivas gratuitas. A instituição também celebrou a inauguração de um novo polo no CIEP 484 Toninho Marques, que passou a atender o bairro Belmonte e arredores.

Para marcar esse período de conquistas, o Projeto Esporte Dagaz realiza neste sábado (19) um Festival Esportivo de judô e futsal. O evento acontece das 9h às 12h, no Condomínio Cultural do Instituto Dagaz, localizado no CIEP 292 Jiulio Caruso, no bairro Santo Agostinho. A manhã será dedicada à integração entre alunos, famílias e a comunidade, com muita atividade física e momentos de confraternização.

A presidente do Instituto Dagaz, Marinez Fernandes, comemorou os resultados.

“Estamos imensamente felizes e gratos por este primeiro semestre. Ver o sorriso no rosto de 1.180 crianças e adultos participando de nossas atividades culturais e esportivas é a nossa maior recompensa. A abertura de mais um polo no CIEP 484 Toninho Marques é um marco significativo, pois nos permite alcançar ainda mais famílias, especialmente na comunidade do Belmonte e bairros vizinhos, reafirmando nosso compromisso com o desenvolvimento social e educacional da cidade.”

A coordenadora de esportes do instituto, Christian Junqueira, explicou que o festival de sábado será um momento para celebrar conquistas e fortalecer laços:

“Será um momento de confraternização, onde todos terão a oportunidade de participar ativamente, celebrar as conquistas e fortalecer os laços entre o Dagaz, os alunos, a comunidade e suas famílias”, disse.

A programação inclui atividades esportivas e recreativas desenvolvidas ao longo do semestre, reforçando os valores do esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento humano.

De olho no futuro

As atividades do Instituto Dagaz retornam no dia 3 de agosto, com novidades para o segundo semestre. A principal atração será o curso de Desenvolvimento de Jogos e Novas Mídias e Tecnologia, voltado a jovens a partir de 12 anos.

A proposta é despertar o interesse pela inovação e programação, além de apresentar as carreiras do futuro, preparando a nova geração para os desafios do mundo digital.

O Instituto Dagaz reafirma seu papel como agente de transformação social no Sul Fluminense, com apoio da NTS (Nova Transportadora do Sudeste) e da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) por meio da Lei de Incentivo à Cultura – Rouanet, além do apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio das Secretarias Estaduais de Esporte e Lazer (Seel), Educação (Seduc) e Cultura e Economia Criativa (Secec).