De volta ao trabalho, empreendedores encaram risco e vão a São Paulo comprar mercadorias

Matéria publicada em 19 de junho de 2020, 20:19 horas

Médico Carlos Gustavo Medeiros alerta que locais como a região do Brás precisam de maior atenção preventiva para evitar contaminação pela Covid-19

Sul Fluminense– A cidade com o maior número de casos confirmados e de mortes pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, no Brasil, São Paulo é o destino de muitos empreendedores da região que precisam, periodicamente, ir até ao bairro do Brás para buscar suas mercadorias. Com o retorno das atividades no comércio, após quase três meses em período de quarentena, muitos desses profissionais, em sua maioria autônomos, tiveram que encarar o desafio de ir até a capital paulista e contam como estão fazendo para se previr do contagio pela doença.

O microempreendedor Carlos Henrique Oliveira, de 35 anos, tem uma loja de acessórios para celulares e artigos eletrônicos e desde que foram retomadas as atividades no comércio já precisou ir a São Paulo por duas vezes. De acordo com ele, mesmo sabendo do risco, principalmente pelo grande número de pessoas circulando na região onde compra as suas mercadorias, ele precisou encarar o desafio, no entanto, com muita cautela e cuidado.

– Na primeira vez em que fui o movimento ainda estava tranquilo, porque as lojas estavam com as portas fechadas e somente entregando os pedidos. Já da última vez, na semana do Dia dos Namorados, quando abriu tudo, confesso que fiquei assustando com o grande número de pessoas e com tantas aglomerações. Optei em comprar as minhas mercadorias somente em dois fornecedores, levei mais de uma máscara, álcool em gel, que eu passava a todo momento, e procurei tomar todos os cuidados para não levar a mão no rosto e nos olhos. Por um bom tempo, essa vai ser nossa rotina, porque não podemos parar de trabalhar, e vamos ter nos adaptar – disse Oliveira.

O autônomo Jonas Miguel da Silva, de 27 anos, há cinco anos viaja para o Brás, ao menos três vezes ao mês, para comprar as roupas masculinas e femininas que ele e a esposa vendem, de porta a porta. Sem fazer a viagem desde a primeira semana de março, ele foi a capital paulista no dia 10 de junho e que precisou ter o máximo de cuidado por onde passou. Acostumado a fazer as compras na “feira da madrugada” ele disse ter ficado surpreso com a quantidade de pessoas nas ruas.

– Eu só viajei e encarei o risco porque estava precisando muito de roupas de inverno para atender nossos clientes. Mas fiquei com medo porque lá é muita gente e, é, uma aglomeração de pessoas, lojistas de vários lugares do país, que transitam e se encostam em um espaço pequeno, que tocam na mesma mercadoria. Enfim, lá é um ambiente onde com certeza o vírus está circulando e onde precisamos ter o máximo de atenção. Depois que fiz todas as minhas compras tomei um banho no shopping, coloquei a roupa em uma sacola e fiquei dentro do ônibus até a hora de retornar. Levei uma bolsa térmica com lanche de casa e não comi nada na rua. Estou com um bebê de quatro meses em casa e todo cuidado é pouco com esse vírus – ressaltou Silva.

Médico faz alerta para cuidados de prevenção

De acordo com o médico de tráfego e coordenador da Cruz Vermelha de Barra Mansa, Carlos Gustavo Medeiros, dentro de uma pandemia existe quadros de focos onde a doença está mais proeminente a contaminação. Nesses locais, como é o caso da capital paulista incluindo o Brás, ele destacou que é preciso maior atenção preventiva por conta de quem frequenta.

– Nos cuidados já padronizados, principalmente no que se refere a isolamento, esse caso foge um pouco a regra. Considerando que esses trabalhadores estão fazendo o transporte de mercadorias essências, porque pelo contrário nem deveria estar fazendo, eles estão mais expostos a contaminação ao vírus. Como já temos um pouco de conhecimento sobre ele, nossa orientação é para que façam a utilização da máscara, que deve ser trocada de quatro em quatro horas, que lavem sempre as mãos, toda vez que tocar em algo lavar ou usar e que mantenham o distanciamento de, no mínimo, um metro e meio – detalhou o médico, ao acrescentar que o uso de toucas descartáveis para proteção do cabelos também pode ser uma medida preventiva tanto para mulheres quanto homens.

Medeiros também falou da importância de se verificar as medidas de segurança junto às empresas de transporte, já que os passageiros ficarão por cerca de cinco horas dentro do mesmo veículo, durante o percurso da viagem.

– Se tratando de translado, é preciso se atentar ao veículo de transporte e observar se empresas está oferecendo segurança através de medidas como distanciamento entre os passageiros e oferta de álcool em gel – acrescentou o médico.

Para finalizar, ele voltou a chamar atenção que locais como São Paulo são áreas endêmicas com maior concentração do vírus e, sendo assim, quem for fazer compras na capital deve evitar contatos com pessoas sintomáticas e focar somente no que lhe é necessário naquela ocasião.

– Outro cuidado importante é com a higienização ao retornar da viagem. Como o vírus pode ficar em secreções, por certo tempo, é necessário higienizar as malas, cuidar das roupas, o sapato e também das mercadorias, para que sejam expostas e vendidas aos clientes com o maior índice de segurança possível – finalizou Medeiros.

Prevenção na viagem

Proprietário de uma agência de turismo que faz excursões para São Paulo, o empresário Anderson dos Santos Ferreira está aos poucos retomando o atendimento aos empreendedores da região que precisam ir até o Brás buscar suas mercadorias. De acordo com ele, a orientação da empresa, para os passageiros, é para que utilizem a máscara e que façam uso constante do álcool em gel, principalmente após pegarem em dinheiro.

– Em São Paulo, no Brás, o fluxo de pessoas, de todos os lugares, é muito grande. Então a gente orienta para que não deixem de usar a máscara, que evitem colocar a mão no rosto, nos olhos, no ouvido e que usem o álcool a todo momento, principalmente quando pegarem em dinheiro – disse o proprietário.

De acordo com Anderson Ferreira, por conta da pandemia o fluxo de viagens caiu em cerca de 50% a 60% e, tão cedo, ele acredita que não volte à normalidade. Se antes eles tinham passageiros com destino ao Brás todos os dias da semana, Ferreira afirmou que atualmente são apenas três vezes.

– Antes disso tudo tinha ônibus com 46 passageiros quase todos os dias. Agora fica em cerca de 18, 20, 26. Só está indo para São Paulo quem realmente precisa e tem necessidade de repor suas mercadorias. Ninguém está indo somente porque quer. Eu conheço pessoas que estão precisando, que marcam a viagem e que em cima da hora desistem porque estão com medo do vírus – disse Ferreira.

Por Roze Martins