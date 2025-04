Decisão judicial garante o acesso de empregados à Central Nuclear durante greve

Angra dos Reis – A Justiça do Trabalho de Angra dos Reis, por meio de liminar expedida na última terça-feira (8), determinou que o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Energia Nuclear (STIEPAR) não bloqueie os acessos à Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), localizada em Angra. A decisão foi proferida pela juíza Simone Benfica Borges, que entendeu que o direito de greve não pode restringir o direito de posse do empregador nem comprometer o direito de locomoção dos empregados que não aderiram ao movimento grevista.

A medida tem aplicação imediata, com multa estabelecida em caso de descumprimento. A Eletronuclear, empresa responsável pela operação da CNAAA, reforçou seu compromisso com a segurança e a continuidade das operações, garantindo o pleno funcionamento das atividades para a geração de energia no país.