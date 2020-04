Defensoria da União reforça alerta sobre importância do trabalho de catadores de recicláveis

Matéria publicada em 28 de abril de 2020, 12:58 horas

Volta Redonda – A DPU (Defensoria Pública da União) vem orientando as prefeituras sobre a importância do trabalho executado pelos catadores de recicláveis em tempo de coronavírus. O defensor do órgão na Região Sul Fluminense, Cláudio Santos, ressalta a importância da função e alerta sobre a gravidade da pandemia.

O representante do órgão disse que, havendo a continuidade dos serviços prestados por profissionais desse setor, os municípios devem seguir orientações como garantir a proteção das catadoras e dos catadores de materiais recicláveis (aqueles que executam a atividade), durante o exercício da função. O representante do órgão orienta ainda que, havendo a suspensão dessas atividades, os mesmos devem ter garantidos os direitos à renda mínima.