Defesa Civil alerta para chuvas fortes entre este sábado e segunda-feira

Imagens do bairro Volta Grande, em Volta Redonda

Sul Fluminense e Costa Verde – A Defesa Civil do estado do Rio emitiu na noite de sexta-feira (17) um boletim especial sobre as condições climáticas para este final de semana. De acordo com o documento, entre sábado (18) e segunda-feira (20), a aproximação e lenta passagem de uma frente fria sobre o estado podem favorecer a ocorrência de chuvas moderadas a fortes, com raios, em todo o território fluminense.

Ainda segundo o documento, são esperados altos volumes de chuva entre a noite de domingo (19) e a tarde de segunda-feira. Áreas mais suscetíveis poderão sofrer com alagamentos e transbordos de rios. Regiões litorâneas, como a Costa Verde, podem ter dificuldades com o escoamento das águas devido à maré alta caso as cheias ocorram. Para toda a região, a previsão é de que chova de 80 a 100mm.

Destruição em Volta Redonda

A tempestade que caiu sobre a cidade na noite desta sexta-feira (17) causou destruição e transtornos em diversos bairros. Os ventos foram fortes a ponto de arrancar árvores e postes de luz, além de destelhar casas. Em algumas localidades houve queda de energia.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a Defesa Civil de Volta Redonda para saber se já há um balanço dos atendimentos desta madrugada, mas até o momento não houve retorno.