Defesa Civil avalia impacto de fortes chuvas de sábado em Barra do Piraí

Barra do Piraí – Desde a noite do dia 15, a agentes da Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Barra do Piraí, em observância à incidência de chuvas na região e já com aumento de acumulados pluviométricos em todo Sul Fluminense, se colou em alerta à possibilidade de ocorrência de inundações e deslizamentos no município. Apesar das cheias, não houve ocorrência de desalojados ou desabrigados.

Segundo informações da Defesa Civil, com a observância de maiores acumulados e aumento das vazões, sobretudo no rio Paraíba do Sul, iniciou-se o “Estado de Alerta”. Já pela manhã, os agentes percorreram as áreas mais vulneráveis, emitindo-se alertas sonoros e informações aos moradores, nos próprios locais ou em atendimentos telefônicos ao número de emergência 199.

Os serviços começaram já na madrugada de sábado, 16, quando as equipes da Defesa Civil permaneceram em constante monitoramento meteorológico e hidrológico, e, desde então, com a iminência de maiores ocorrências, iniciou-se os alertas nas áreas ribeirinhas.

De acordo com o secretário interino de Defesa Civil, Wlader Dantas, cabe destacar que alertas meteorológicos advindos do serviço de monitoramento de desastres do Estado do Rio de Janeiro (Cemaden) já alertavam para a possibilidade de índices pluviométricos elevados, fato compartilhado em grupos das redes sociais, bem como entre as secretarias.

“Durante todo o sábado, as equipes mantiveram-se em constante alerta, inclusive no trabalho de atendimento a ocorrências de deslizamentos pontuais. Durante a tarde, com a redução das chuvas, também as vazões no rio Paraíba do Sul iniciaram o processo de retorno à normalidade. Felizmente, não houve registros de desalojados ou desabrigados. Destaca-se o esforço de todos os envolvidos neste trabalho de prevenção, atenção e divulgação das informações”, lembrou Wlader.

Após avaliação final, a Defesa Civil aponta que as vazões no rio, apesar de ainda elevadas, diminuem de forma gradual. O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, autorizou outras secretarias, como a de Assistência Social e de Educação a mobilizarem caso tivessem que abrigar possíveis desalojados.

“Não é uma novidade que, quando chegamos nessa época do ano, Barra do Piraí sofre com as cheias dos dois rios que cortam o município. Mas vale ressaltar que os trabalhos da Defesa Civil no tocante à conscientização populacional tem sido primordial. E isso não é feito apenas na época das cheias, mas sim no ano inteiro, junto às comunidades. Felizmente, não tivemos vítimas, mas que fiquemos em constante alerta”, apontou o chefe do Executivo.