Defesa Civil de Angra dos Reis ganha novos veículos

Matéria publicada em 28 de fevereiro de 2020, 15:39 horas

Angra dos Reis- A Defesa Civil ganhou reforço na frota nesta sexta-feira (28), a instituição adquiriu um caminhão baú zero quilômetro e reformou outro, um brutus da Volkswagen, fabricado em 2002. Essas novas aquisições já estão na sede da instituição, no São Bento, e vão proporcionar melhor atendimento em Angra dos Reis.

O caminhão brutus foi reformado com verba própria da prefeitura. Ele ganhou nova cor, cabine que atende as normas de segurança e recebeu uma carroceria em alumínio, resistente à corrosão, que permite o transporte de equipamentos de emergência.

Já o caminhão baú foi comprado com verba proveniente de convênio com a Eletronuclear. Esse veículo vai, em caso de emergência, auxiliar no transporte de materiais mais volumosos como colchões, alimentos e medicamentos.