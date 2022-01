Defesa Civil de Barra do Piraí informa que vazões do Rio Paraíba do Sul estão em redução

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2022, 17:09 horas

Barra do Piraí- A Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Barra do Piraí informou através do seu boletim às 15h30 que as vazões no rio Paraíba do Sul estão em processo de redução.

No entanto, a vazão no rio Piraí apresenta aumento, no momento. Ainda há riscos de inundações. Ambos os rios estão sendo monitorados.