Defesa Civil de Barra Mansa alerta para aproximação do período de chuvas

Barra Mansa – As fortes chuvas que atingiram o município na última terça-feira (24) foram um indício do que pode acontecer na região nos próximos meses. Por conta disso, a Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa, através da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), está em alerta para a possibilidade de ocorrências. O órgão comunica aos munícipes, principalmente os que moram em áreas ribeirinhas e de encostas, que, ao perceberem qualquer situação de risco, entrem em contato imediatamente com a Defesa Civil pelo telefone de emergência 199 ou através do WhatsApp: (24) 98121-3427.

O coordenador da Defesa Civil, João Vitor Ramos, informa às pessoas que mantenham os cuidados nesta época. “A partir do dia 1° de novembro, será iniciada nossa operação voltada ao período de chuvas de verão. Nos próximos meses, esperamos um volume de chuva acima do normal, podendo gerar ocorrências como inundações, alagamentos, enxurradas, deslizamentos e escorregamentos de áreas de encostas, destelhamentos de casas e quedas de árvores”, explicou.

João Vitor também falou sobre situações que podem ser evitadas. “Os moradores devem tomar algumas precauções, para não causarem possíveis danos, como não efetuarem escavações e movimentações de terra em áreas de encostas, não trafegar em áreas alagadas, evitar sair de casa durante chuvas bruscas, além de não procurar abrigo debaixo de árvores”, e concluiu reforçando o trabalho feito pelas equipes. “Estaremos atuando 24 horas para atender a população. A Defesa Civil somos todos nós. Devemos manter nosso alerta, constantemente”, destacou.